«Он вам не Коба»: Как на самом деле жил Сталин 7.03.2019, 16:30

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Фото: miracle.maker

Диктатор был никем иным, как самым настоящим олигархом 20-го века.

5 марта 1953 года, 66 лет назад умер Сталин, и в эти дни мне хотелось бы развенчать ещё один миф о нём. Сталинистами разных мастей, любителями СССР всячески тиражируется и пестуется миф о том, якобы Сталин был "бессребреником" и нищим идеалистом, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Мол, жил в бедности, думал постоянно о народе. Еще часто добавляют, что у Сталина не было никаких счетов в банках, и в целом он жил очень аскетично.

На вопрос — а зачем, собственно, какие-то счета в банке человеку, в чьей безраздельной диктаторской власти находится вся страна, и который одним росчерком пера может заиметь всё, что угодно — от свежей клубники в январе до прима-балерины в своей спальне — обычно отвечают, что это всё фигня, Сталин был бедным, не чета мол современным олигархам.

"Он вам не Коба" — вот как можно было назвать этот пост, потому что в нём мы посмотрим на то, как выглядела всего лишь одна из дач Сталина, в которой "вождь и учитель" любил бывать несколько месяцев в году. Этот дом был построен в 1947 году в одном из живописных мест солнечной Абхазии за счет средств обычных советских людей.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как на самом деле жил Сталин.

Детство великого языковеда и диетолога.

Для начала несколько слов о том, что предшествовало той роскоши, в которой начал жить товарищ Сталин в те годы, когда наконец-то дорвался до власти. Сосо Джугашвили родился и вырос в бедной грузинской семье в городе Гори, в семье сапожника-пропойцы, которого в итоге убили в пьяной драке. Уж не знаю, что там рассказывали в СССР до 1956 года про "правильное революционное происхождение Вождя и учителя", но на самом деле всё было именно так.

Жила семья бедно, и вот как выглядел интерьер их дома:

Позже из дома, где в детстве жил Сталин, сделали место настоящего религиозного поклонения, окружив дом семьи Сталина стенами наподобие храма, куда нужно было заходить с религиозным трепетом и поклоняться жилью "Великого Вождя и Учителя". По замыслу создателей "храма коммунизма", стены вокруг старого домика должны были контрастировать с убогой лачугой из детства Сталина и символизировать "новую жизнь советского народа", однако на деле вся страна после 1917 года погрузилась в ещё большую нищету, а "новую жизнь" получил лишь сам Сталин и небольшая горстка его приближенных.

Что произошло после 1917 года?

Как верно писал Бертран Рассел и другие исследователи коммунизма, после "революции" в России толком ничего не поменялось — чекисты и партийная верхушка стала новой элитой, которая жила очень хорошо, а обычный народ погрузился в ещё большую нищету и бесправие, чем в царские времена. Людям рассказывали сказки о том, что их "освободили от гнета", хотя на самом деле рабочие и крестьяне попали в еще большую кабалу (отсутствие паспортов и профсоюзов, настоящее рабство), при этом партийная верхушка жила совсем не по "стандартам советского человека".

Очень хорошо жил и сам товарищ Сталин. На публике он косил под такого простачка в застиранном френче, хотя по сути был самым настоящим "олигархом и буржуем" тех лет, имея собственные дворцы, лимузины и роты охраны. Сталинисты часто говорят, что у него ничего этого не было в личной собственности, но по сути это ничего не меняет — товарищ Сталин всем этим безраздельно пользовался, строил по собственному желанию новые дворцы и жил в них, когда хотел.

Разумеется, в советской прессе тех лет не публиковалось ни слова о том, в каких условиях на самом деле живет товарищ Сталин — было принято поддерживать миф о том, что вождь "разделяет с народом его тяготы и лишения". Максимум могли показать какой-нибудь уголок рабочего кабинета Сталина, но о том, на какиx участках находятся его дома, сколько в них комнат и сколько сотен человек обслуживает "красного короля" — знали очень немногие.

В следующем разделе я расскажу вам лишь про одну дачу товарища Сталина, которая была построена в 1947 году в Абхазии по его личному заказу и на деньги простых советских граждан.

Одна из восемнадцати дач олигарха Сталина.

Итак, давайте посмотрим на дачу. Начнём, пожалуй, с внешнего вида дома, он был построен в 1947 году, когда вся страна "поднималась из руин разрушительной войны" — как часто любят вскрикивать фанаты СССР, рассказывая о послевоенной нищете. Наверное, мудрый вождь и учитель, а также по совместительству великий учёный и философ разделял со своим народом все тяготы послевоенных лет? Ну то есть построил себе такую же дачку, какую разрешали в СССР "простым смертным" — дощатый домик размером 4x6, на плохоньком ленточном фундаменте и без печки (которая считалась на даче "буржуйской роскошью")? Совсем нет, себя Иосиф Виссарионович не обделил — его дача представляла собой капитальный коттедж, построенный из кирпича и украшенный лепниной.

Зайдём внутрь. Сразу за тройными стеклянными дверями начинается просторный коридор, пол которого выложен штучным паркетом. Стены и потолок украшены лепниной, освещают коридор несколькo бронзовых бра на стенах. По обе стороры коридора можно увидеть двери в многочисленные комнаты. Согласитесь, это мало похоже на классическую советскую "дачу" — больше похоже на загородный филиал дворца.

Зона отдыха в коридоре, с диванчиком и двумя креслами. Обратите внимание на стену позади мебели — она не покрашена и не поклеена обоями, а отделана панелями из каких-то дорогих пород дерева. Даже в трудные послевоенны годы Вождь считал ниже собственного достоинства иметь на даче крашеные стены.

Может быть, во всех комнатах этого огромного дома жили дети-беспризорники, а сам товарищ Стали, думая о народе, ютился в маленькой комнатушке на чердаке? Нет, себя товарищ Сталин не обделял — в доме было множество спален, рабочих кабинетов и гостиных для встреч и просто для того, чтобы проводить там время. Вот так выглядела одна из спален:

А вот ещё одна, побольше и с более сложным рисунком лепнины. В комнате много окон, есть выход на террасу и потолки высотой метра четыре. Как, у вас нету такой спальни на даче? Вы никогда не жили при настоящем коммунизме!

Ещё одна спальня. Здесь внутренняя отделка попроще — на стенах вместо деревянных панелей наклеены обои. Видимо, в этой комнате товарищ Сталин ночевал тогда, когда хотел ощутить все тяготы и невзгоды жизни простого народа.

И ещё одна спальня, с мебелью попроще. Возможно, это было что-то вроде комнаты для гостей.

Длинный коридор внутри здания — видимо, он разделял жилую и официальную часть дома — которая предназначалась для приёма гостей и всяких там светских раутов.

Столовая для официальных обедов, думаю что в доме были еще комнаты для обычных ужинов/завтраков в неофициальной обстановке.

Один из рабочих кабинетов "специалиста по языкознанию и биологии":

Комната с роялем.

А вот тут товарищ Сталин отдыхал, играя в бильярд — так ему лучше думалось о послевоенных тяготах несчастного народа.

Одна из гостиных, с выходом на улицу.

Сам участок, на котором стояла дача товарища Сталина, был чуть побольше стандартных советских "шести соток" и выглядел вот так. Ну повезло человеку пожить при коммунизме, в общем.

Лучшее в мире мороженое. Вместо эпилога.

Дача, построенная в 1947 году в Абхазии, была у товарища Сталина далеко не единственной — был,например, ещё вот такой "скромный дачный домик", построенный на Черном море в 1930-х, а также еще 16 дач, не считая этих двух.

В общем, как видите, Сталин был никем иным, как самым настоящим олигархом XX века, а все разговоры о "бедном и нищем коммунисте, думающем о народе" — были простой выдумкой советской пропаганды. Немного победнее, но тоже очень жирно, жили и его приближенные — они имели слуг, любую еду, современные автомобили и многокомнатные квартиры. И да, они и их наследники сейчас очень тоскуют по СССР.

Для них это была великая и богатая страна с лучшим в мире мороженым.

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