Евросоюз потребовал от Мадуро пересмотреть выдворение посла Германии
- 7.03.2019, 16:46
Демар Каракаса не повлияет на поддержку Берлином Хуана Гуаидо.
Брюссель призвал Каракас отказаться от решения о выдворении из страны германского посла Даниэля Кринера (Daniel Kriener). "Европейский Союз надеется, что это решение может быть пересмотрено", - заявила в четверг, 7 марта, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, пишет "Немецкая волна".
По ее словам, Евросоюз продолжит работать "над мирным и демократическим разрешением кризиса в Венесуэле" и хочет по-прежнему вести диалог "со всеми ключевыми игроками".
Демарш Каракаса не повлияет на позицию Берлина
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в тот же день вновь подтвердил, что Берлин продолжит оказывать поддержку провозгласившему себя временным президентом Венесуэлы Хуану Гуаидо.
Решение Каракаса об объявлении Кринера персоной нон грата "ни в какой степени не приведет к нашему пересмотру поддержки Хуана Гуаидо в роли временного президента, наделенного задачей организовать свободные, честные и демократически выборы", подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Германии.
Германский посол объявлен персоной нон грата
Ранее правительство Венесуэлы объявило Кринера персоной нон грата и потребовало, чтобы он покинул страну в течение 48 часов. Венесуэльские власти обвинили немецкого дипломата во вмешательстве во внутренние дела страны. "Венесуэла считает неприемлемым, что иностранный дипломат ведет себя на ее территории скорее как политик, участвующий в заговоре экстремистских секторов венесуэльской оппозиции", - говорилось в заявлении МИД Венесуэлы.
В понедельник, 4 марта, Кринер вместе с дипломатами из других стран Европы, Латинской Америки и США в международном аэропорту Каракаса ожидал прибытия временного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо. Его возвращение - "шаг к политическому и мирному процессу по преодолению кризиса в Венесуэле", написал посол в своем микроблоге в Twitter.