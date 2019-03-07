Евросоюз потребовал от Мадуро пересмотреть выдворение посла Германии 7.03.2019, 16:46

Посол Германии в Венесуэле Даниэль Кринер

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Демар Каракаса не повлияет на поддержку Берлином Хуана Гуаидо.

Брюссель призвал Каракас отказаться от решения о выдворении из страны германского посла Даниэля Кринера (Daniel Kriener). "Европейский Союз надеется, что это решение может быть пересмотрено", - заявила в четверг, 7 марта, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, пишет "Немецкая волна".

По ее словам, Евросоюз продолжит работать "над мирным и демократическим разрешением кризиса в Венесуэле" и хочет по-прежнему вести диалог "со всеми ключевыми игроками".

Демарш Каракаса не повлияет на позицию Берлина

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в тот же день вновь подтвердил, что Берлин продолжит оказывать поддержку провозгласившему себя временным президентом Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Решение Каракаса об объявлении Кринера персоной нон грата "ни в какой степени не приведет к нашему пересмотру поддержки Хуана Гуаидо в роли временного президента, наделенного задачей организовать свободные, честные и демократически выборы", подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Германии.

Германский посол объявлен персоной нон грата

Ранее правительство Венесуэлы объявило Кринера персоной нон грата и потребовало, чтобы он покинул страну в течение 48 часов. Венесуэльские власти обвинили немецкого дипломата во вмешательстве во внутренние дела страны. "Венесуэла считает неприемлемым, что иностранный дипломат ведет себя на ее территории скорее как политик, участвующий в заговоре экстремистских секторов венесуэльской оппозиции", - говорилось в заявлении МИД Венесуэлы.

В понедельник, 4 марта, Кринер вместе с дипломатами из других стран Европы, Латинской Америки и США в международном аэропорту Каракаса ожидал прибытия временного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо. Его возвращение - "шаг к политическому и мирному процессу по преодолению кризиса в Венесуэле", написал посол в своем микроблоге в Twitter.