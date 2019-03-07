Амбиции Кремля в Арктике могут стать костью в его же горле Александр Коваленко

7.03.2019, 16:58

Иллюстрационное фото

Амбиции сложно оценить с позиции экономической целесообразности.

Ни для кого не секрет, ведь говорится об этом уже достаточно открыто и довольно часто, что Российская Федерация находится в пограничном состоянии своих ресурсодобывающих возможностей.

С одной стороны, она может все еще на достаточно высоком уровне выкачивать нефть и газ, а с другой — истощение месторождений и отсутствие технологий разработки новых приведут к резкому сокращению добычи в ближайшее десятилетие.

Между тем, не имея возможностей по разведке и добыче трудноизвлекаемых ресурсов, Кремль не оставляет попыток буквально оккупировать регионы, где таковые имеются. В данном случае речь идет о пресловутой Арктике.

Так, намедни в российских СМИ были опубликованы выдержки из разработанного российским правительством плана прохода по Северному морскому пути иностранных военных и гражданских кораблей. Экипажи данных судов должны будут уведомлять РФ о своем маршруте за 45 дней до осуществления прохода, а также обязаны брать на борт российского лоцмана.

Кроме того, российская сторона может отказать судну, если посчитает его непригодным для прохождения ледовых морей.

По сути, подобные правила создадут повышенную напряженность на спорном арктическом плацдарме, и без того обстановка на котором накаляется ежедневно амбициями Кремля. А это значит, что Москва проект по латентной оккупации Арктики не оставила с наступлением непростых времен, и покорение континента вечной мерзлоты по-прежнему на повестке дня.

На сегодняшний день Россия открыто претендует на территории хребтов Ломоносова, Менделеева, Гаккеля и котловины Подводников. Между тем, нет гарантий, что помимо этих территорий Кремль вздумает расширить свое влияние и на другие арктические участки.

По крайней мере, гигантские стройки таких объектов как "Арктический трилистник", наращивание военного присутствия, в том числе и аренда (пока аренда) заброшенных иностранных баз (Olavsvern за 40 млн. крон) и размещение систем ПВО с попутным расширением парка ВКС, говорят именно о таких планах Кремля. А теперь ещё и эти недвусмысленные новые правила.

По сути, Россия, без какого-либо согласования с партнерами создает зону абсолютного контроля, причем не столько ради эфемерного обеспечения собственной безопасности с арктического направления, сколько ради присвоения ресурсов шельфа данного региона.

Откровенно говоря, подобные амбиции сложно оценить с позиции экономической целесообразности. Ведь, опять же, отсутствие необходимых технологий, да и сама себестоимость добычи нефти и газа на арктическом шельфе делают подобную разработку месторождений нереальной для РФ.

А потому, возможно, в скором времени мы с вами станем свидетелями очередных пиратских противоправных действий военных кораблей РФ уже не в Керченском проливе, а в Арктической зоне. Ведь если озвучиваемые выдержки из новых правил, так жадно и неистово цитируемые российскими пропагандистскими СМИ, не будут соблюдаться, то в чем их тогда смысл? Уж явно не в очередной демонстрации беспомощности недоимперии, позарившейся на непосильные ей масштабы. А если так, то этот путь её заведет в куда большую изоляцию, чем она находится сейчас.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, "Информационное сопротивление"