Сколько времени нужно, чтобы на самом деле сформировать полезную привычку

7.03.2019

21 день - это миф.

Вы наверняка слышали о том, что «привычка формируется за 21 день»? Психолог и специалист по персоналу Анастасия Тетерук разобралась c tut.by в том, сколько времени в действительности может понадобиться для изменения себя.

О том, что привычка создается за 21 день, заговорили в 1950-х. В основе этой истории лежали опыты пластического хирурга Максвелла Мольца. Он обратил внимание на то, что пациентам после пластической операции требовалось около трех недель, чтобы привыкнуть к своему новому отражению в зеркале. Мольц описал это в своей книге «Психокибернетика»: «Эти и многие другие часто наблюдаемые явления, как правило, показывают, что требуется минимум 21 день для того, чтобы старый ментальный образ рассеялся и сменился на новый». Книга стала бестселлером, только в ушедшей в массы цитате слово «минимум» потерялось. Кому же не понравится идея изменить свою жизнь за такой короткий срок?..

Но на самом деле в большинстве случаев 21 дня недостаточно, чтобы сформировать привычку. Если бы все случалось так быстро, то за три недели мы бы бросили курить, похудели и обзавелись прессом. Проблема в том, что история о 21 дне слишком обобщена.

Сколько дней нужно, чтобы обзавестись новой привычкой

Привычки формируются разными темпами (в работах встречаются цифры от нескольких до ста дней). К тому же нужно учитывать факторы, которые влияют на их закрепление: характер человека, тип нервной системы, мотивация, самоконтроль, влияние окружающих.

Филиппа Лалли из Университетского Колледжа в Лондоне провела исследование, результаты которого опубликованы в журнале «European Journal of Social Psychology» («How are habits formed: Modelling habit formation in the real world»). 96 добровольцев на протяжении 12 недель формировали привычки к правильному питанию и к регулярной физической активности. В результате средний период привыкания составил 66 дней, а в общем процесс формирования привычек у разных людей занял от 18 до 254 дней.

Замечен еще такой момент: плохие привычки формируются намного быстрее. Достаточно пары дней. Вспомните свой опыт или опыт знакомых. Съели шоколадку поздно вечером за любимым сериалом, понравилось. А сериал идет ежедневно. И каждый раз за просмотром любимой серии чего-то не хватает. А рука так и тянется за сладостью. Причина простая: мозг вырабатывает в этот момент дофамин (гормон удовольствия), поэтому действие с легкостью повторяется.

С хорошими привычками все сложнее. Надо полностью менять себя, убеждения, уклад жизни, окружение, чтобы их привить. По ходу возникают сопротивление, самонаказание, ограничения, что не очень приятно. Поэтому мы прилагаем больше усилий, воли и самоконтроля, чтобы начать жить правильно.

Пять шагов, чтобы полезные привычки прививались легче

- Важно осознанно подходить к процессу принятия новой привычки. Обозначьте цель, желаемый результат и средства, с помощью которых вы придете к цели.

- Попробуйте новое поведение (будущую привычку) в первый раз. Включите в распорядок дня все, что способствует ее образованию, и исключите все, что мешает.

- Следующий шаг — продержитесь два дня с новым поведением.

- Теперь постарайтесь не изменять своему слову всю неделю. Выходные — не исключение. Не попадайтесь в ловушку «суббота и воскресенье — это дни-релакс». Высок риск срыва, т.к. в выходные слишком много искушений. Но если все-таки сорвались — ничего страшного, продолжайте как ни в чем не бывало.

А дальше дайте себе время. Сильно мотивированные и с высоким уровнем контроля люди сформируют нужное поведение быстрее, но тем, кому ограничивать себя сложно (тем более если уже были срывы) понадобится больше дней.