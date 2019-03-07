Опрос: Кто в лидерах президентской и парламентской гонок в Украине 2 7.03.2019, 17:18

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Стали известны результаты социологического исследования.

В президентской гонке определилась четверка кандидатов, которые имеют шансы выйти во второй тур выборов. Такие результаты опроса представил на своем сайте Центр социальных исследований "София", сообщает "Гордон".

Если бы президентские выборы проходили в момент опроса, в конце февраля – начале марта, то респонденты, которые обязательно или скорее всего будут голосовать, отдали бы свои голоса за таких кандидатов:

20,3% – за актера Владимира Зеленского

13,9% – за лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко

13,1% – за действующего президента Петра Порошенко

11,7% – за основателя межфракционной платформы "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко

Другие кандидаты имеют уровень поддержки менее 10%.

Если бы на момент опроса проходили парламентские выборы, то наилучшие шансы попасть в Верховную Раду имели бы такие партии:

16,9% – “Слуга народа”

13,5% – "Батьківщина"

10,3% – "Оппозиционная платформа – За жизнь"

8,9% – Блок Петра Порошенко "Солидарность"

5,6% – "Гражданская позиция"

Другие политические силы не преодолели бы проходной барьер в 5% поддержки.

Социологи также спрашивали у респондентов, каким образом следует добиваться установления мира на Донбассе. 40,9% опрошенных считают, что это нужно делать путем прямых переговоров с руководством России, а также с представителями "ДНР" и "ЛНР", и прийти к мирному решению на основе компромисса. 36,1% убеждены, что победы нужно добиваться дипломатическим и военно-оборонительным путем, сочетая военное сдерживание "ЛДНР" и международные санкции против России. За активные наступательные действия высказались 9,7% респондентов.