Экономисты оценили внешний долг Венесуэлы в $156 миллиардов 1 7.03.2019, 17:43

Это мировой рекорд.

Внешний долг Венесуэлы — государственный и частный — на конец 2018 года составил почти $156 млрд, подсчитал вашингтонский Институт международных финансов (IIF, данные есть у РБК). Внешний долг увеличился в 2,5 раза по сравнению с показателем 2007 года ($62 млрд), сообщает РБК.

Венесуэльское правительство не публикует данные о внешнем долге. Центробанк Венесуэлы прекратил раскрывать макроэкономические показатели на постоянной основе после того, как к власти в 2013 году пришел Николас Мадуро. МВФ в мае 2018 года вынес Венесуэле официальное неодобрение в связи с отсутствием экономической статистики. У страны даже нет надежно измеренного ВВП за последние годы.

Долг в 8 раз выше экспорта

Свыше 90% внешнего долга Венесуэлы ($144 млрд) — это задолженность центрального правительства и государственной нефтекомпании PDVSA, следует из данных IIF.

В том числе $65 млрд Каракас и PDVSA должны по облигациям. Все, кроме одного выпуска, находятся в дефолте.

PDVSA платит проценты только по облигациям с погашением в 2020 году, по которым обеспечением выступают 50,1% акций американской нефтеперерабатывающей компании CITGO (оставшиеся 49,9% CITGO находятся в залоге у «Роснефти»). В апреле PDVSA предстоит выплатить $71 млн по этим облигациям.

Также венесуэльское правительство должно $26 млрд России и Китаю, по данным IIF. Кроме того, у PDVSA есть долг перед «Роснефтью» в размере $5 млрд, следует из данных института.

Внешний долг Венесуэлы эквивалентен 738% ее годового экспорта, следует из данных IIF. Это более чем в четыре раза превышает средний показатель для развивающихся стран и является мировым рекордом.