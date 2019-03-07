Сюрприз из ЕС: Как за работу в советской Эстонии белорусы получают пенсии в евро 7 7.03.2019, 18:26

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Мария Дмитриевна Юрик

Сколько белорусов, живших и работавших в странах Балтии, до сих пор не знают, что ни они сами, ни их работа не забыты?

Путешествие «Радыё Свабода» с Дмитрием Бартосиком в город Глубокое Витебской области.

Накануне советского праздника женщин судьба свела меня с одной обычной и одновременно очень необычной советской женщиной.

Мария Дмитриевна Юрик родилась в Глубоком. В 1968 году молодой девушкой поехала за лучшей долей в Эстонию, в город Валга. Там нашла работу на швейной фабрике. Вышла замуж за эстонца.

Работала в Валге 25 лет. После того, как Эстония стала независимой, в 1992-м семья Марии переехала в Беларусь.

Мария Дмитриевна угощает меня чаем в своем доме в Глубоком и вспоминает развал Советского Союза. Эстонские ужасы 1990-х и сегодня воспринимаются как верх цивилизованности. У каждого народа был свой путь к независимости. У кого-то через митинги и танки, у кого через войну и нищету. В Эстонии референдумы происходили на рабочих местах.

Референдум на фабрике

Женщина рассказала, при каких обстоятельствах в начале 1990-х пришлось вернуться в Беларусь.

«Во время московского путча наша инженер поехала в Таллинн. Приехала и говорит: "Танки идут по Таллинну". И тут же заявился директор и сказал: "Выключите конвейер, кто за свободную Эстонию".

Наша мастер была эстонкой, она выключила сразу. А на третьем этаже были россияне, они не подчинились. Рабочим ничего, но мастеров выгнали. Такое было. Я уехала, а дом остался. И даже того, что было во дворе, никто ничего не тронул. Как приехала через год - все было на месте. Никакого грабежа. Когда уезжала, мне сказали прийти в администрацию. Выплатили подъемные деньги. Оплатили дорогу до Минска. Не только мне, а всей семье. И сказали написать объяснительную, почему уезжаю. Ну что я буду писать? Родители больные. Но мне заплатили, не помню сколько. В долларах».

Неожиданная пенсия с ЕС

Необычное в жизни Марии Дмитриевна случилось недавно. Женщина узнала от родственников, что годы работы в Эстонской ССР не прошли зря - ее ждет ежемесячный сюрприз в виде пенсии в евро.

«Мне племянница оттуда написала, что в газетах эстонских была статья о том, что может ваши родственники теряют деньги. Оказывается, в Глубокое приехала семья, получали эстонскую пенсию уже год и никому об этом не говорили. Вот такие люди. А я, как узнала, рассказывала людям. В Эстонии не понимали, почему так мало людей откликаются на пенсии. Ведь много же там наших работала. Теперь я получаю оттуда 341 евро. И белорусскую пенсию».

Несоветская Эстония

Как это по-советски откровенно - получать пенсию из-за границы и никому об этом не сказать. И как это по-европейски честно - помнить всех своих работников, не смотря на их национальности и политические взгляды.

«Когда мы работали, то не делились на эстонцев и русских. Тебе столько, а тебе столько - такого не было. Последний год мы работали на шведов. Нам поставили шведскую линию. И никто никого не подгонял. Сами хотели работать. Даже по воскресеньям выходили на работу. Нам крой привозили из Швеции кораблем в Таллин, а из Таллина фурой. И вот фура стоит, а мы шьем. Если фура простояла лишнее время, с твоей получки и высчитают. Если бы в Союзе так работали, мы бы тоже хорошо жили».

Интересно, сколько белорусов, живших и работавших в странах Балтии, до сих пор не знают, что ни они сами, ни их работа не забыты? Пока в постсоветской Беларуси им обещали компенсации потерянных вкладов, балтийские страны готовы платить не обещаниями.

«Для получения эстонской пенсии надо трудовая книжка, пенсионная книжка, паспорт и справка, что у нас пенсия не облагается налогом. Эстонский стаж должен быть не менее 15 лет».

Недавно Мария ездила в Эстонию. И вот что ей бросилось в глаза:

«Когда мы там жили, при советской власти, там был у нас кинотеатр. Была доска почета. Был фонтан. А сейчас все запущено в центре города. И даже дерево выросло на кинотеатре. У нас бы так не допустили - чтобы в городе выросло дерево на здании».

В Беларуси доски почета в центрах городов остались.