Истории и правила жизни Виктора Шалкевича 7.03.2019, 18:47

Виктор Шалкевич

Фото: Татьяна Матвеева

Известный бард рассказал, какой он увидел жизнь за свои 60 лет.

8 марта в 22:05 смотрите на «Белсате» юбилейный концерт Виктора Шалкевича. Мы встретились с Виктором до концерта и поговорили о том, каким он увидел жизнь за свои 60 лет.

«Я и так всю жизнь занимаюсь тем, что на людях стою»

А что такое 60 лет? Это практически ничего. Смотришь на молодых людей, которые сидят что-то лопочут друг другу, какие-то планы строят, думаешь: «Боже, неужели я таким был?»

Жизнь очень динамичная. Только когда оглядываешься на себя в зеркало рядом с молодой девушкой, то понимаешь, сколько тебе лет.

Раньше писалось все легче, перед тобой был океан тем, сейчас не хочется возвращаться к тому, к чему когда-то возвращался. Хочется искать что-то новое.

Жизнь постоянно подбрасывает какие-то новые идеи. Самое смешное, что память фиксирует только то, что нужно фиксировать, все остальное вылетает к чертовой матери, остается только самое нужное.

Я не медийный человек, я не люблю этого абсолютно. Вот это вот все: сходил в туалет удачно – уведомил интернет. Что-то произошло – написал. Это жизнь напоказ, а я и так всю жизнь занимаюсь тем, что на людях стою.

«А вы хотите, чтобы на меня профсоюз загнал 10 тысяч человек?»

Для меня важное качество, а не количество. Количество умных людей не возрастает в геометрической прогрессии. Один, второй, третий. Мне нравится, когда ко мне обращаются действительно умные люди.

Когда я смотрю на своего любимого барда Яромира Ногавицу, он стоит с гитарой, а там действительно стадион людей. Но это люди, думающие, как он, говорящие на том же языке. Между ними есть такая связь.

А вы хотите, чтобы на меня профсоюз загнал 10 тысяч человек? Что я там буду петь о «румяной синеокой»?

Я не привык вытаскивать из кошелька людей деньги и жить за их счет. Понимаю, что мои зрители – люди абсолютно небогатые. Это студенты, это интеллигенция, это учителя. Если бы я каждый месяц лез в их карман, делал концерты, это было бы не очень красиво с моей стороны.

Интересно играть концерты даже для 50–100 человек, лишь бы они понимали, о чем ты говоришь.

«Я себя чувствую своим от Лиссабона до Иркутска»

Здесь моя земля. Я чувствую, что это мои люди, моя земля. Я здесь состоялся каким-то образом. Уезжают, когда уже невыносимо. Но мои предки и при немцах жили, и при всех жили, жили и при царской России – ничего, никто отсюда не уезжал. Надо кому-то здесь оставаться.