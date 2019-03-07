Бюджет «Газпрома» затрещал по швам из-за резкого падения цен на газ в Европе 2 7.03.2019, 18:49

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За полгода цены рухнули на 30%.

«Газпром» столкнулся с новыми проблемами на своем ключевом рынке сбыта - в Европе.

Цены на газ в европейских газовых хабах резко ускорили падение в начале 2019 года и оказались значительно ниже уровней, которые компания заложила в бюджет, передает finanz.ru.

Спотовые котировки газа на главном европейском хабе TTF в Нидерландах в конце февраля падали ниже 200 долларов за тысячу кубометров: хотя форвардные контракты с поставкой через год продавались по 233 доллара, спотовые цены - по газу с немедленной продажей - опускались до 197 долларов.

По сравнению с августом цены рухнули на треть, а их текущий уровень - минимальный с 2017 года. Он существенно ниже как официального прогноза Минэкономразвития (233 доллара за тысячу кубометров), так и еще более оптимистичного прогноза самого «Газпрома», на основе которого холдинг сверстал бюджет на текущий год.

«Газпром» планирует продавать газ в среднем по 248 доллара за тысячу кубов, говорил в декабре экс-зампред правления Александр Медведев.

Генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова на дне инвестора в конце февраля уточнила: «Диапазон будет в среднем от 230 до 250 долларов по 2019 году». Она добавила, что компания рассчитывает как минимум повторить рекорд 2018 года, когда на экспорт было отправлено больше 200 млрд кубометров.

Но на деле продажи «Газпрома» падают, усугубляя ситуацию с бюджетом, который нагружен масштабными капитальными расходами на строительство трубопроводов в Китай, Турцию и Германию.

Европа дает три четверти газовой выручки холдинга - 2,7 трлн рублей из 3,6 трлн за январь-сентябрь прошлого года.

В феврале общие поставки в ЕС упали на 13%. По «Газпрому» ударила теплая зима и экономический кризис в Турции: продажи в страну по Трансбалканскому газопроводу за первые 20 дней февраля рухнули на 82%, указывает гендиректор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

Европейские подземные хранилища на начало марта были заполнены на 43% против 33% на тот же период прошлого года, общая «Газпрому» трудности как с экспортом, так и с бюджетом.

По итогам прошлого года «дыра» в финансовых потоках компании составила рекордные 518 млрд рублей - такую сумму «Газпром» занял на рынке, чтобы оплатить 1,5 триллиона рублей инвестиций в «Турецкий поток», «Силу Сибири» и Nord Stream 2.

В 2019 году инвестиционная программа составляет 1,325 трлн рублей. Для ее выполнения потребуются внешние займы на 297 млрд рублей, или 4,5 млрд долларов. Эта сумма, впрочем, может вырасти из-за падающей выручки на рынке ЕС.

Цены на газ падают не только в Европе - это результат кардинальных изменений на глобальных рынках этого топлива, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.

«Перемены в секторе связаны с экспортным потенциалом США и Австралии и энергетической политикой Китая, которые оказывают значительное влияние на европейский рынок, - указывает Рюкер. - Стремительное развитие газовой индустрии в КНР сопровождается улучшением инфраструктуры. Сравнительно мягкая зима в азиатском регионе в сочетании с ранним восполнением запасов заставляет многочисленные СПГ-танкеры искать альтернативных покупателей. Высокий импорт в ЕС подтверждает, что Старый Свет стал главным потребителем избыточных объемов топлива в том числе по причине высоких цен на локальном рынке в конце прошлого года».

«Кроме того, введенные Китаем ограничения на импорт австралийского угля увеличивают предложение этого энергоносителя в Европе, что приводит к падению цен. В дополнение к этому снижение спроса на природный газ со стороны электростанций происходит под давлением растущего производства ветровой электроэнергии», - отмечает Рюкер.