Журналист Ходасевич не будет баллотироваться на пост главы АБФФ 1 7.03.2019, 19:01

Николай Ходасевич

Журналист и комментатор снял свою кандидатуру.

Журналист и комментатор Николай Ходасевич сообщил, что не будет баллотироваться на пост председателя АБФФ, передает Tribuna.com.

«К сожалению, вынужден вам сообщить – я не буду участвовать в предвыборной кампании на пост председателя АБФФ. У меня были определенные договоренности, которые позволяли рассчитывать на поддержку в организационных и финансовых вопросах. Но сегодня получил окончательный ответ – «пока не время».

Тем не менее благодарен всем за активную позицию, положительную реакцию и доверие. Я остаюсь в профессии, а значит, продолжу вместе с вами делать наш футбол лучше. Допускаю, через четыре года вернусь к вопросу выборов. Пока, увы», – сказал Ходасевич.

О своем намерении пойти на выборы главы АБФФ Николай Ходасевич сообщил 4 марта.