закрыть
7 марта 2019, четверг, 20:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Журналист Ходасевич не будет баллотироваться на пост главы АБФФ

1
  • 7.03.2019, 19:01
Николай Ходасевич

Журналист и комментатор снял свою кандидатуру.

Журналист и комментатор Николай Ходасевич сообщил, что не будет баллотироваться на пост председателя АБФФ, передает Tribuna.com.

«К сожалению, вынужден вам сообщить – я не буду участвовать в предвыборной кампании на пост председателя АБФФ. У меня были определенные договоренности, которые позволяли рассчитывать на поддержку в организационных и финансовых вопросах. Но сегодня получил окончательный ответ – «пока не время».

Тем не менее благодарен всем за активную позицию, положительную реакцию и доверие. Я остаюсь в профессии, а значит, продолжу вместе с вами делать наш футбол лучше. Допускаю, через четыре года вернусь к вопросу выборов. Пока, увы», – сказал Ходасевич.

О своем намерении пойти на выборы главы АБФФ Николай Ходасевич сообщил 4 марта.


популярное за неделю

Мнение

Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман
Большая стирка
Большая стирка Ирина Халип
Кредитная пирамида по-белорусски
Кредитная пирамида по-белорусски Валерий Карбалевич