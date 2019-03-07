Трамп исполнил желание своего умирающего сторонника – позвонил ему и призвал «продолжать бой» 3 7.03.2019, 19:07

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Дональд Трамп

Джей Барретт получил возможность поговорить по телефону с президентом США.

Житель города Уэст-Хейвен, штат Коннектикут, Джей Барретт, который смертельно болен муковисцидозом, получил возможность поговорить по телефону с президентом США Дональдом Трампом, чьим поклонником он является. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на Associated Press.

Барретт уже покинул больницу и сейчас получает паллиативную помощь в доме своей сестры, которая и помогла исполнить желание умирающего.

Сама Бриджет Хоски является членом городского совета Уэст-Хейвена и называет себя "стопроцентной демократкой". Она обратилась за помощью в социальные сети. Так, ее друзья и сторонники начали отправлять письма в Белый дом.

В результате вечером 5 марта 44-летнему Барретту позвонил президент США. Мужчина заявил Трампу, что поддерживает его, "несмотря на тонкости", тот в ответ назвал Барретта "своим человеком" и призвал его "продолжать бой".

Барретту также звонили сын президента Трампа Эрик и региональный руководитель Департамента жилищного строительства и городского развития США Линн Паттон. Последняя пообещала мужчине передать подарок от президента.

Агентство пишет, что медики прогнозируют Барретту еще полгода жизни, при этом сам он надеется, что примет участие в голосовании на выборах президента США в 2020 году.