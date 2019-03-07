Украинские анархисты провели акцию в поддержку белорусских единомышленников 2 7.03.2019, 19:17

Акция прошла возле белорусского Почетного консульства во Львове.

Сообщество украинских анархистов «Чорний Стяг» вышло на акцию солидарности с активистами белорусского анархистского движения возле белорусского Почетного консульства во Львове.

На плакатах активистов - призыв «лапы прочь от Полиенко, Чулицкого, Гусевой», фразы, «государство - это экстремизм» и прочее.

«Репрессивная система Лукашенко уже давно проникла в личную жизнь граждан, в частности, мужа и жену Косинеравых оштрафовали за фото в Facebook, а Дмитрий Полиенко был арестован за граффити, - вспоминают украинские анархисты. - Во время задержания в конце января Дмитрий Полиенко, Евгений Чулицкий и Анастасия Гусева пережили отсутствие медицинской помощи и средств гигиены, милиционеры не пускали задержанных в туалет, у них также изъяли вещи и забрали деньги.

В отличие от российских служб, которые пытают активистов физически, белорусская репрессивная система пытается сломать активистов психологически. Впрочем, им это еще не удалось и не удастся!»

Упомянутые украинцами Дмитрий Полиенко и Вячеслав Косинеров теперь ждут очередных судов за «распространение экстремистских материалов».