NASA запланировало первый в истории выход в открытый космос с участием только женщин 3 7.03.2019, 19:21

Астронавты Энн Макклейн и Кристина Кох 29 марта будут семь часов работать за пределами МКС.

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) готовит первый в истории выход в открытый космос пары астронавтов-женщин. Об этом спикер агентства Стефани Ширхольц 6 марта сообщила телеканалу CNN.

Уникальный выход с участием астронавтов Энн Макклейн и Кристины Кох состоится 29 марта, его ожидаемая продолжительность – семь часов. Он не планировался заранее, поскольку задания, которые предстоит выполнить женщинам, были намечены еще на осень 2018 года, сказала Ширхольц.

Ведущим диспетчером этого выхода в космос в центре управления в Хьюстоне также будет женщина, Джеки Кейджи, добавили в NASA.

За неделю до выхода с Кох Макклейн побывает за пределами МКС вместе с Ником Хейгом, передает gordonua.com.

Макклейн находится на МКС с 3 декабря 2018 года, она участник 58-й экспедиции. Кох должна отправиться на орбиту 14 марта на корабле "Союз МС-12" в составе объединенной экспедиции №59/60, вместе с Хейгом и Алексеем Овчининым.

Кох и Макклейн присоединились к отряду астронавтов в 2013 году. Для обеих это первый полет на МКС.

Причиной изменения графика экспедиций и исследований на космической станции стала авария космического корабля "Союз МС-10", запущенного 11 октября 2018 года с космодрома Байконур. Корабль не вышел на орбиту из-за аварии носителя. В составе экипажа были космонавт "Роскосмоса" Овчинин и астронавт NASA Хейг, при аварийном спуске они не пострадали.