Сталинизм-light 2 Александр Хоц

7.03.2019, 19:30

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фото с сайта patriofil.ru

Системы, вытирающие ноги о людей во имя «высших» интересов, кончают одинаково.

Вспомнил свой сюжет "довоенного" тринадцатого года. С тех пор он стал ещё актуальнее. Путинизм можно назвать сталинизмом-light, потому что разница в масштабах государственных репрессий не отменяет родства систем.

Людоедские "приоритеты государства" (его мифического "величия") за счёт задавленного населения - общая черта российской империи, включая сталинский "совок".

Путинизм любопытен историку тем, что даже в демократическом и мирном окружении, при наличии огромных сырьевых доходов, при открытых границах и (казалось бы) демократических институтах, - Россия упорно продолжает сохранять в глубине своего государственного "эго" - сталинистскую, имперскую суть, не совместимую (разумеется) с правовыми стандартами 21 века.

В этом парадокс авторитарной системы, которая не способна к переменам в мирное время. На смену идеологическому диктату пришёл диктат олигархии и клептократии.

Общество, задавленное когда-то в интересах идеологии, остаётся задавленным в интересах ворья и бюрократической "элиты".

Но в 21 веке очевидно, что авторитаризм не имеет шансов в конкуренции со Свободным миром. При неспособности России сменить имперский вектор, это означает её дальнейшую маргинализацию, имперское гниение и распад в исторической гонке.

Никакая полицейщина (сталинского типа) Россию не спасёт, потому что судьбу систем решает экономика, а не число ракет и автозаков. В странах полицейской "вертикали" не рождаются илоны маски и джеймсы куки (а павлы дуровы - уезжают), не создаются новые реальности - вроде интернета. Умирают мотивации к успеху и развитию.

Империя нуждается в насилии в качестве единственной опоры. Но это, в то же время, - залог деградации и развала.

Ирония именно в этом: погоня за гос-величием - гарантия гос-упадка.

Пока Россия не избавится от имперского "эго", она будет больным, умирающим обществом. Но избавившись от имперской "матрицы" (расставшись с полицейщиной и милитаризмом), она вряд ли сохранится в исторических границах. (Слишком разрушителен накопленный негатив).

Это и есть расплата за преступления системы, которая отложена во времени, но обязательно случится в силу исторических причин. Системы, вытирающие ноги о людей во имя "высших" интересов, кончают одинаково. И мы - не исключение.

Александр Хоц, Facebook