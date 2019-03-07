Леонид Судаленко: Всех жителей Гомеля мы пригласим прийти в суд 6 7.03.2019, 19:41

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Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

В Гомеле пройдет суд против декрета «о тунеядцах».

Гомельчанка Мария Тарасенко при помощи правового инспектора независимого профсоюза РЭП Леонида Судаленко подала иск в суд относительно возмещения морального вреда от деятельности так называемой «комиссии по содействию занятости» и чиновников из комитета по труду и соцзащите. Мария Тарасенко оценила нанесенный ущерб в 1 тыс. белорусских рублей, передает «Радыё Рацыя».

- Началось это все в 2016 году. Я в первую версию этого декрета попала. После через два года меня «осчастливили», не поверите, в мой день рождения. И мы с моим мужем решили бороться с этим в правовой плоскости.

Правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко убежден, что общество может добиться прекращения декрета «о тунеядцах», если проявить солидарность.

- Нам важен этот процесс. Нам важно задать вопросы чиновникам, поскольку там заявлен в ответчики как «тунеядская» комиссия Железнодорожного района, так и чиновники из Комитета по труду и социальной защите. Всех жителей Гомеля мы пригласим прийти в суд. Пусть в зале поместятся 40 человек, а хорошо, если еще 400 человек будут стоять под судом.

На данный момент, согласно заявлению заместителя министра труда Валерия Ковалькова, в базе не занятых в экономике граждан насчитывается около 425 тысяч человек. В восстановленном декрете «о тунеядцах» для таких граждан предусмотрены повышенные тарифы за коммунальные платежи, а в некоторых случаях принудительный труд. Первое судебное заседание по иску Марии Тарасенко против «тунеядской комиссии» начнется 15 марта в 14 часов в Железнодорожном районном суде Гомеля.