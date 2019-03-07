Краковская «Висла» подтвердила переговоры с президентом брестского «Динамо» 7.03.2019, 20:03

Пресс-секретарь «Вислы» заявила, что встреча носила неформальный характер.

Пресс-секретарь "Вислы" Каролина Беджыцка прокомментировала информацию о возможной покупке клуба владельцем брестского "Динамо" Александром Зайцевым.

- Да, встреча между представителями брестского "Динамо" и руководством "Вислы" действительно была. Но она носила неформальный характер. Никакие соглашения не были подписаны. Клубы просто обменялись идеями.

- Возможен вариант, что Зайцев уйдет из "Динамо" и займется только "Вислой"?

- Как я и говорила, никаких официальных соглашений на данном этапе нет. И вообще, этот вопрос не обсуждался. "Динамо" просто поинтересовалось ситуацией в "Висле", и все.

- Клубы могут сотрудничать в будущем?

- Возможно, но, как мне сказал наш руководитель, ничего конкретного пока нет.

- Но клуб сейчас ищет инвесторов, так?

- Да, "Висла" сейчас ищет инвесторов, который могут помочь клубу.

- Новому владельцу придется рассчитаться с долгами (по последним данным около 21 млн долларов)?

- Думаю, именно так это и должно выглядеть. Текущие долги уже погашены, а те которые тянутся с прошлых лет еще придется систематически выплатить, — как передает by.tribuna.com, сказала Беджыцка.