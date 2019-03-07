Борьба с арифметикой: что происходит в армии РФ 1 Александр Гольц

7.03.2019, 20:12

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Александр Гольц

РФ нуждается в специальном «управлении правды», которое координировало бы все это вранье.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ генерал Евгений Бурдинский дал большое интервью «Красной звезде» по случаю 55-летия вверенной ему структуры. Как и положено, он поведал о славном боевом прошлом, замечательном настоящем и светлом будущем ГОМУ. Естественно, он в очередной раз заявил, что Россия не может отказаться от принудительного призыва в Вооруженные силы (скажи он что-то другое, получилось бы, что он хочет оставить себя и подчиненных без работы и, стало быть, без должностей). Ну а затем начал выдавать сенсации.

Во-первых, Бурдинский сообщил, что «в 2018 году на должностях прапорщиков, сержантов и солдат проходят военную службу по контракту более 350 тысяч человек». Тем самым Бурдинский фактически подтвердил сказанные в 2017-м слова начальника Национального центра управления обороной РФ генерала Михаила Мизинцева о том, что в армии служат 354 тысячи контрактников. Многие тогда подумали, что генерал просто оговорился. Ведь еще в конце 2016-го министр обороны Сергей Шойгу докладывал президенту, что контрактников уже аж 384 тысячи. За два прошедших года цифра эта не поменялась.

При этом военное ведомство ежегодно сообщает о том, что успешно набирает в армию десятки тысяч контрактников. Так в 2018 году профессиональными солдатами стали то ли 50 тысяч человек (по версии заместителя министра Николая Панкова), то ли 60 тысяч (по версии Владимира Путина, озвученной на итоговой коллегии минообороны). Если общее количество контрактников при этом не растет, это означает только одно — за последние годы уволились 120-150 тысяч человек. Личный состав обновился почти наполовину, что, подозреваю, не лучшим образом сказалось на уровне боевой подготовки и степени боеготовности.

Таким образом, перед Россией острейшая проблема в комплектовании Вооруженных сил. Почему контрактники массово покидают армию? Не желают участвовать в секретных войнах, в ходе которых страна отрекается от своих солдат, устраивает тайные похороны, объявляет живых, попавших в плен, «отпускниками»? Или размеры жалования, которое растет после 2012-го вполне символически и уже не соответствует более социальным стандартам? А может быть, обещанные Шойгу Путину внутренние «маневры» в рамках военного бюджета, направленные на ускоренное производство ракетной техники для «отлупа» США привели к недофинансированию контрактной службы? Но об этой проблеме, как, впрочем, и о всех других, генералы предпочитают помалкивать. О реальном положении дел можно узнать лишь из случайно уплывшей в официальное интервью цифры.

Если слова Бурдинского соответствуют действительности, то программа перевода большей части сержантов и рядовых провалена полностью. Ведь, согласно плану деятельности Минобороны на 2013-2020 годы, в 2019-м контрактников и вовсе должно быть 425 тысяч. Еще недавно начальник Генштаба рассказывал иностранным военным атташе, что два из каждых трех батальонов в Сухопутных войсках сформированы из контрактников. Любопытно, если контрактников на 75 тысяч меньше запланированного, откуда взялось необходимое количество солдат?

И тут подходим к другой сенсации, которая следует из интервью генерала Бурдинского. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба явно не в ладах с … арифметикой. «Соотношение численности контрактников к призывникам составляет 1,7 к 1», заявляет Бурдинский. Численность призывников известна — это 260 тысяч (128 тысяч весенний призыв 2018-го и 132 тысячи — осенний). Допустим, что около 40 тысяч отправили служить в Росгвардию и другие военизированные ведомства. Умножаем оставшиеся 220 тысяч на 1,7 и получаем 374 тысячи, а вовсе не 350. И эти несуразности в одном интервью. Страшно подумать, что за выкладки они приносят Путину…

Причина всего этого более-менее понятна. В какой-то момент военачальникам разрешили врать о реальном положении дел в армии. И супостатов устрашим, и народ в нашей небывалой боеготовности уверим. Но ведь речь идет о значительных объемах информации, где одна цифра должна соответствовать другой. Нужно специальное «управление правды», которое координировало бы все это вранье. А в Минобороны дело пустили на самотек. И очень скоро в собственном вранье запутались…

Александр Гольц, ej.ru