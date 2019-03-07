Минск или Киев: пара мигрантов из Беларуси сравнивает две столицы 7.03.2019, 20:24

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Белорусская семья переехала в Украину восемь месяцев назад.

Восемь месяцев назад семья белорусских журналистов, Денис и Виктория Лавникевич, осознанно сменила Минск на столицу Украины. Пара рассказала «Белсату», как принял их Киев и чем он отличается от родного города.

«В каждой «дыре» процветает мелкий бизнес»

Живой и противоречивый, место для жизни – таким увидели в июне 2018-го Киев экономический обозреватель киевского издания «Деловая столица» Денис Лавникевич и его супруга Виктория, журналист-фрилансер, переводчик.

— Живой – потому что здесь все время что-то происходит, ты постоянно куда-то движешься, узнаешь что-то новое, в каждой «дыре» процветает мелкий бизнес, – говорит Денис Лавникевич.

Киевляне, по словам Дениса, более простые и открытые люди, чем минчане, гораздо охотнее идут на контакт и любое общение.

— Противоречивый Киев, потому что одновременно деятелен и нетороплив, красив и убог, комфортен и малоудобен. Богатство и бедность могут соседствовать не только в одном районе, но и на одной улице. С местом для жизни все просто: Киев наилучшим образом приспособлен для плодотворных социальных взаимодействий и отдыха, а не только работы, – рассказывает журналист.

В Киеве, заметили супруги, в отличие от Беларуси, с большей охотой берут на работу пенсионеров. И пусть работа эта, как правило, не слишком высокооплачиваемая, сама тенденция и то, что люди ценятся в любом возрасте, носит позитивный характер.

«Россию исключили по идеологическим соображениям»

Причиной переезда Лавникевичи называют ситуацию со СМИ в Беларуси. Денис уверен, что там «для журналиста со значительным опытом нет возможностей развития и дальнейшего роста».

— Складывается ситуация, когда человек, жаждущий двигаться вперед, вынужден искать варианты в странах с насыщенным медиарынком. Мы могли уехать в Москву, Киев или Вильнюс. Россию исключили по идеологическим соображениям. Литва не подошла из-за своей относительной дороговизны и незнания нами языка. Киев показался идеальным местом, – делится наш герой.

Формально супруги проживают в Беларуси. Имеют временный вид на жительство в Киеве, но планируют получить постоянный.

Переезжали Лавникевичи, не имея поддержки. Тем удивительнее для них стало произошедшее. Весной прошлого года во время поездки в столицу Украины Денис поинтересовался у киевского коллеги, может ли он помочь с работой в Киеве.

— Я сразу получил телефоны контактных лиц в пяти киевских изданиях. В каждое он дал мне рекомендацию. Это была серьезная поддержка, но я на нее не рассчитывал! Она показывает, насколько отзывчивы люди в Украине, – рассказал Денис.

Киевляне привыкли не доверять государству

В своем Telegram-канале «Приключения белорусов в Киеве» Денис и Виктория пишут об отличиях Минска и Киева. Но главное различие, на их взгляд, в психологии жителей этих городов.

— Минчане воспринимают себя как объект действия, это вызвано чрезмерной патернальной заботой со стороны государства. Киевляне – субъект действия. Они каждую минуту думают, как я могу это сделать, где искать средства, хватит ли моих личных сил на воплощение моего замысла. Тут привыкли не доверять государству, в меньшей степени делегировать ему полномочия, – аргументирует Денис.

«Приезжего из Минска может тошнить даже во время принятия душа»

Столкнулись белорусы и с украинскими трудностями-реалиями. В частности, наших героев удивила работа киевских коммунальщиков, то есть то, что для обычного украинца – печальная норма.

— Коробит качество воды из-под крана. Оно просто ужасное. Приезжего из Минска может тошнить даже во время принятия душа. Проблему питьевой воды легко решить, заказав доставку на дом. Но поражает сам факт, что эта проблема в масштабах большого города никак не решается, – удивляется Денис.

Знаменитая украинская бюрократия против белорусской

Каких-либо существенных проблем в решении вопросов с различными документами у Дениса и Виктории не возникло. По словам Лавникевича, знаменитая украинская бюрократия ничем не отличается от малоизвестной белорусской. С самым значительным ее проявлением в Киеве они столкнулись в миграционной службе.

— Подать документы на вид на жительство элементарно, но чтобы потом их получить, нужно постараться. Жена ходила в эту структуру не менее 8 раз, и каждый раз ее «кормили завтраками». Нормативный срок оформления и выдачи документов был превышен в 2,5 раза. Во всех других организациях бюрократия была малозначительна или отсутствовала. Мое письмо об аккредитации в местном Министерстве информации согласовали за два рабочих дня при нормативе в пять и принесли извинения за несвоевременную выдачу документов, – рассказывает Денис.

Идентификационный номер в налоговой сделали за три дня. Прописку – за два. Порадовало то, что любое журналистское обращение в государственные структуры рассматривается немедленно. Для журналиста из Беларуси, привыкшего, что большинство устных обращений в государственные структуры вообще игнорируется, это удивительно, – пояснил Денис Лавникевич.

— После 2014 года любые слухи об избыточной украинской бюрократии преувеличены. Коррупция есть, но бюрократия, за исключением отдельных эпизодов, стремится к нулю, – на своем опыте убедился он.

Качество жилья в Киеве – «очень высокое»

Пара снимает небольшую двухкомнатную квартиру недалеко от центра, на станции метро «Лукьяновка». Отмечают, что приезжего белоруса поражает качество украинского жилья: оно очень высокое.

— 80% жилого фонда – это кирпичные, а не панельные, дома. Стандартная украинская «однушка» начинается от 37-45 м кв., – называет цифры экономический обозреватель.

Языковой вопрос

Белорусу в Киеве важно знать в совершенстве родной белорусский язык, считает Денис Лавникевич. Это облегчает задачу понимания и изучения украинского, который в Киеве в профессиональной деятельности используется наравне с русским.

— Вообще работы в Киеве много. Много для тех, кто готов развиваться каждый день, – резюмирует журналист.

Доход меньше, но ощущение изобилия не покидает

Финансово легче семье Лавникевич живется в Киеве.

— Многие наши соотечественники полагают, что мы переехали в Киев в поисках лучшей жизни. Но на родине мы тоже жили хорошо. Сейчас в Киеве наш общий совместный доход стал меньше, чем был в Беларуси, зато ощущение изобилия не покидает.

На продукты, рассказали Денис и Виктория, у них теперь уходит не 50-70% совместного бюджета, как в Минске, а только 30-40%. Они чаще, чем в Беларуси, ходят в кафе, просто выпить кофе. Дешевле обходятся одежда, гаджеты, такси, различные бытовые услуги.

Стоимость коммунальных услуг, по их словам, в Киеве сопоставима с минскими ценами, а летом обходится гораздо дешевле (за коммуналку с интернетом в минской квартире 37 кв.м. летом пара платит около $64 в месяц, на киевскую, площадью 45 кв.м., уходит около $27).

Относительно большая сумма уходит на ежемесячную аренду квартиры, но отчасти она компенсируется деньгами за сдачу недвижимости в Минске – снимают в Киеве за $350, сдают в Минске за $200.

О ностальгии и курьезах

Два года Виктория прожила в Великобритании. Тогда она скучала по Беларуси и в итоге вернулась на родину. Сейчас ностальгии у пары нет. Виктория подсчитала во время недавней поездки в Минск, что из ее родного дома эмигрировали практически все люди ее поколения, в общей сложности – 70%.

А вот родной менталитет проявляет себя и вносит в их киевскую жизнь коррективы. Иногда – забавные.

— Белорусы до тошноты обязательные, пунктуальные люди. Для украинца встреча, которую он сам тебе назначил в удобном для него месте день назад, может просто не существовать. Например, едем в такси, звоним человеку, а он уже отправился за город или как раз пришел на встречу с кем-то еще. Банально забыл! При этом никакого значения не имеет, насколько ответственный сам по себе этот человек, насколько серьезную организацию представляет. Теперь мы всегда за два часа до встречи еще раз созваниваемся с человеком, напоминая, что у него с нами свидание, – с улыбкой рассказывает Денис Лавникевич.

У супругов сложилось впечатление, что украинцам свойственно жаловаться на жизнь. Причем, подчёркивают они, постоянно высказывают жалобы не только бедные слои населения, но и люди зажиточные.

— От белоруса невозможно услышать, что он живет плохо. Поэтому многие украинцы полагают, что в соседней Беларуси люди живут лучше. Логика такая: если бы жили плохо – обязательно бы жаловались, – говорит журналист.