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На блогера Александра Кабанова завели уголовное дело

  • 7.03.2019, 20:43
Александр Кабанов
Фото: «Радыё Свабода»

У блогера из Березы 7 марта в доме проходил обыск.

Телефон Кабанова долгое время был недоступен.

Вечером сам Кабанов рассказал «БГ», что сегодня обыски прошли по двум адресам: у его родителей и у девушки. Обыск по месту его регистрации провести не смогли, потому что был неправильно указан адрес.

Кабанов отметил, что обыски связаны с тем, что на него завели уголовное дело, но никаких подробностей он пока раскрывать не хочет. Заявление, после которого возбудили дело, на него написал милиционер из Березы и связано оно с событиями двухлетней давности.

Сегодня блогера не задерживали и сейчас он на свободе.

Блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов в прошлом году не раз привлекались к административной ответственности. Их штрафовали за видеоролики для канала «Народный репортер» , в которых они освещают ситуацию вокруг строительства под Брестом аккумуляторного завода «АйПауэр», за сбор подписей за отставку чиновников, который милиция и суд посчитали несанкционированным массовым мероприятием.


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