Добродомов снял свою кандидатуру на пост президента Украины в пользу Гриценко 7.03.2019, 20:56

Гриценко имеет шансы на выход во второй тур и победу в выборах, считает Добродомов.

Внефракционный народный депутат, глава партии "Народный контроль" и кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов снял свою кандидатуру на пост президента Украины. Он заявил об этом на брифинге в Центризбиркоме сегодня, 7 марта, в прямом эфире канала 112, передает gordonua.com.

"Проукраинские, демократические оппозиционные силы должны объединяться, что мы сегодня и показали. Я снял свою кандидатуру в пользу [кандидата на пост президента, лидера партии "Гражданская позиция"] Анатолия Гриценко", – заявил он.

Гриценко имеет шансы на выход во второй тур и победу в выборах, считает Добродомов.

По мнению нардепа, оппозиционные демократические силы должны объединиться на парламентских выборах, чтобы войти в Верховную Раду "единой партией" и помочь президенту.

"При новом адекватном президенте, которым я считаю Анатолия Гриценко, при сознательном большинстве в Верховной Раде, продемократическом, проукраинском большинстве, мы сможем быстро навести порядок", – заявил он.

Он также отметил, что хотел бы, чтобы лидер партии "Сила людей" Дмитрий Гнап тоже подержал Гриценко на выборах.

1 марта о своем решении снять кандидатуру в пользу Гриценко заявил мэр Львова Андрей Садовый. 4 марта он подал в ЦИК соответствующее заявление, а 6 марта комиссия отменила его регистрацию.

2 марта партия "Сила людей" на проходящем в Днепре съезде призвала своего лидера отказаться от участия в президентских выборах в срок до 7 марта.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. ЦИК зарегистрировал 44 кандидата, в том числе и Садового.