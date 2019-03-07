Вергейчик будет баллотироваться на пост председателя БФФ 5 7.03.2019, 21:20

Юрий Вергейчик

7 марта — последний день приема заявок кандидатов организацией.

Генеральный секретарь БФФ Юрий Вергейчик будет баллотироваться на пост председателя организации. Об этом сообщает by.tribuna.com.

По сведениям pressball.by, кандидатуру Вергейчика выдвинул солигорский "Шахтер".

Напомним, ранее Минская городская федерация футбола выдвинула кандидатуру Владимира Базанова. Кроме того, о желании возглавить федерацию заявляли экс-футболист Виталий Кутузов и журналист Николай Ходасевич, взявший самоотвод.

7 марта — последний день приема заявок кандидатов организацией.