Создателя «Новичка» вызвали на допрос по делу о краже 6 7.03.2019, 21:18

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Владимир Углев

Ученый-химик отказался идти в полицию, пока не получит письменный вызов на допрос.

Российского учёного-химика Владимира Углева, одного из разработчиков нервно-паралитического яда "Новичок", вызвали на допрос по делу о краже в одном из санаториев Краснодарского края.

Как сообщил Радио Свобода сам Углев, звонок с вызовом на допрос поступил ему утром в четверг. Звонивший уточнил, что речь идёт об уголовном деле в связи с "мелкой кражей в одном из санаториев". Что было украдено и при чём тут Углев, звонивший не уточнил.

Учёный отказался идти в полицию, пока не получит письменный вызов на допрос. Человек, который ему позвонил, обещал прислать повестку в понедельник. Углев рассказал Радио Свобода, что его собеседник не представился, а при попытке учёного перезвонить ему стал сбрасывать звонки.

Радио Свобода с помощью одной из доступных в открытом доступе телефонных баз выяснило, что Владимиру Углеву звонил житель Анапы Артём Глиняный. В его профиле в социальной сети "ВКонтакте" указано, что в 2007 году он окончил Академический правовой институт (бывший Академический правовой университет при Институте государства и права РАН). Это учебное заведение, как говорится в одном из его описаний в интернете, готовит специалистов для работы в органах исполнительной и представительской власти, арбитражных судах, судах общей юрисдикции и правоохранительных органах. На звонки Радио Свобода Артём Глиняный не ответил, а после отправленного ему сообщения закрыл доступ к своей странице во ВКонтакте.

Позже в отделе МВД по городу Анапе подтвердили, что у них работает сотрудник по имени Артём Глиняный, однако отказались уточнить, какова его должность. По телефону, который нам дали в дежурной части, дозвониться Глиняному и узнать подробности дела о краже, в которой подозревают Владимира Углева, нам не удалось.

Ранее на улицах Анапы, где живёт учёный, появились листовки, в которых была напечатана его фотография и обвинения в его адрес в педофилии. Углев рассказывал и о других провокациях против него, которые начались после того, как он рассказал о "Новичке" и подтвердил, что это вещество, от отравления которым, по версии британского следствия, пострадали Сергей и Юлия Скрипаль, разрабатывалось в СССР – что российские власти официально не подтверждают. До этого Углев рассказывал о странном ДТП, в которое он попал в апреле 2018 года, через месяц после отравления Скрипалей.