В Польше планируют отменить подоходный налог для молодежи 5 7.03.2019, 21:23

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Фото с сайта wyborcza.biz

Нулевой подоходный налог для работников, которым еще не исполнилось 26 лет, будет введен этим летом.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что уже этим летом будет введен нулевой подоходный налог для работников, которым еще не исполнилось 26 лет. Это одно из пяти новых предложений правящей партии «Право и справедливость», сообщает сайт «Польша24».

По словам главы польского правительства, такие предложения должны заинтересовать молодых людей оставаться в стране либо возвращаться из трудовой эмиграции.

— В воскресенье я был на мероприятии в Катовице, где один молодой человек спросил у меня, действительно ли войдут в силу предложенные правительством изменения относительно подоходного налога для молодежи. Я его уверил, что мы хотим их реализовать еще летом. Он был доволен, поскольку после разговора с родителями и девушкой решил, что не уедет на заработки за границу. Именно в этом заключается суть данных нововведений, — рассказал премьер-министр.

Напомним, что новые программные предложения правящей партии во время последнего съезда «Права и справедливости» представил ее глава Ярослав Качинский. Кроме освобождения от подоходного налога молодых работников (до 26 лет), они предусматривают так называемую 13-ю пенсию для пенсионеров (около 250 евро в год), расширение программы «Семья 500+» на первого ребенка, снижение трудозатрат и возобновление автобусных маршрутов в небольших городах и деревнях.