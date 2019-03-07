8 марта будет ограничено движение транспорта в центре Минска 8 7.03.2019, 22:16

Фото: belnovosti.by

Причина — проведение соревнований «Женский забег».

В пятницу, 8 марта, будет ограничено движение транспорта в центре Минска. Причина — проведение республиканских легкоатлетических соревнований "Женский забег". Как ожидается, в них примет участие около 5 тысяч женщин. Столичная милиция сообщает, что власти решили временно запретить движение всех видов транспорта 8 марта с 09:30 до 15:00 по проспекту Независимости на участке от улицы Бобруйской, улицы Московской до улицы Свердлова, с 11:30 до 14:00 — на участке от улицы Свердлова до улицы Козлова. Еще до начала забега будут проводиться подготовительные мероприятия — с 06:30 до 9:30 по проспекту Независимости, на участке со стороны улицы Свердлова в направлении улицы Бобруйской, в 1-й и 2-й полосах движения.

ГАИ просит водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута. Ее сотрудники будут осуществлять охрану общественного порядка и регулировку движения во время мероприятия.

Изменения затронули и движение общественного транспорта в Минске. 8 и 10 марта автобусы будут ходить по графику воскресенья, 9 марта — по графику субботы. Троллейбусы 8 и 9 марта курсируют по графику субботы, 10 марта — по расписанию воскресенья. Трамваи с пятницы до воскресенья будут ходить по графику выходного дня, информирует minsknews.by.