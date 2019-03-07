Королева Елизавета впервые сделала пост в Instagram 2 7.03.2019, 22:18

ФОТО: AP

Королева опубликовала письмо английского математика и изобретателя первой аналитической вычислительной машины.

Королева Великобритании Елизавета II в четверг, 7 марта, впервые собственноручно сделала пост в Instagram. Об этом сообщается в четверг в официальном блоге британского королевского дома.

Августейшая особа прикоснулась к экрану специально приготовленного для этого iPad во время своего визита в лондонский Музей науки.

Первым постом Ее Величества стал архивный документ 1843 года - это письмо английского математика и изобретателя первой аналитической вычислительной машины Чарльза Бэббиджа, адресованное принцу Альберту - супругу королевы Виктории.