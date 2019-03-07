Кандидат в президенты Украины Гнап снялся с выборов в пользу Гриценко 7.03.2019, 22:27

Дмитрий Гнап

Кандидат от партии «Сила людей» подал заявление в ЦИК об отказе баллотироваться.

Кандидат на пост президента от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап 7 марта подал в Центральную избирательную комиссию заявление об отказе от баллотирования в президенты. Об этом он сообщил "Украинской правде".

Гнап напомнил о своем публичном обязательстве сняться с выборов, если появится единый кандидат от демократических сил, которым, по его словам, стал Анатолий Гриценко.

В ЦИК подтвердили, что заявление принес уполномоченный Гнапа, и напомнили, что дедлайн для отказа от участия в президентских выборах – полночь 7 марта.

"Сейчас три заявления находятся на рассмотрении. Центральная избирательная комиссия, согласно закону о выборах президента Украины, должна рассмотреть эти заявления не позднее 8 марта в режиме заседания и принять коллегиальное решение в виде постановления", – сказал пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

По его словам, очередное заседание ЦИК намечено на 00.15 8 марта.

1 марта о своем решении снять кандидатуру в пользу Гриценко заявил Андрей Садовый. 4 марта он подал в ЦИК соответствующее заявление, а 6 марта комиссия отменила его регистрацию.

Отменена также регистрация Сергея Кривоноса, который снялся с выборов в пользу Петра Порошенко.

Об отказе баллотироваться также заявили Евгений Мураев (в пользу Александра Вилкула) и Дмитрий Добродомов (в пользу Гриценко).

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Изначально ЦИК зарегистрировал 44 кандидата.