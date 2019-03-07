Цены на мобильный интернет в Беларуси выше, чем в Австрии, Италии и Финляндии 2 7.03.2019, 22:36

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Беларусь расположилась между Зимбабве и Турцией.

Британский сайт Cable, занимающийся сравнением цен на услуги связи, опубликовал рейтинг цен мобильного интернета в разных странах мира. Беларусь оказалась на 48 месте по дешевизне, передает svaboda.org.

Наиболее дешевым назван мобильный интернет в Индии - в среднем 26 центов за 1 Гб. Следом - страны бывшего СССР: Кыргызстан, Казахстан и Украина (27, 49 и 51 цент соответственно).

Беларусь, где в среднем 2,36 доллара за 1 Гб, поставили между Зимбабве и Турцией (46-47 место), Лесото и Австралией (49-50 место). Ниже Беларусь цены есть не только в странах с зарплатами, ниже белорусских, но и в более богатых - например, в Австрии, Италии, Финляндии.

Мобильный интернет стоит меньше, чем в Беларуси, также в России (3 место, 91 цент), Польше (21 место, 1,32 доллара), Литве (41 место, 2,06 доллара). Из соседей цены выше только в Эстонии (80 место, 3,67 доллара) и Латвии (141 место, 7,12 доллара).

В конце рейтинга - Экваториальная Гвинея и Зимбабве, где 1 Гб мобильного интернета стоит соответственно 65 и 75 долларов. Средняя цена во всем мире - 8,53 доллара.

Рейтинг учитывает не минимальную доступную цену тарифа, а именно среднюю из разных тарифов. Например, если какой-то тариф предусматривает 10 Гб трафика за 30 долларов, то исследователи считают это как 1 Гб за 3 доллара.