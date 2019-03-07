Как Госдума приблизила революцию в РФ 5 Иван Яковина

7.03.2019, 22:48

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Россиянам закрывают последнюю отдушину - возможность обругать власть в интернете.

Главная новость дня сегодня - это принятие в РФ закона о введении ответственности за публикацию "неуважительных" (по отношению к власти) постов или "фейковых" новостей в интернете. Теперь за каждый такой пост человека можно оштрафовать на несколько сотен долларов или отправить в изолятор на 15 суток. При этом "фейковость" и "оскорбительность" постов будет "на глазок" определять прокуратура. Фактически речь идет о тотальной цензуре в интернете. Многие жалуются, что это просто ужасно. Я же считаю, что это очень хорошо. Россиянам закрывают последнюю отдушину - возможность обругать власть в интернете. Теперь это будет очень опасно. Недовольным останется воздействовать на власть только физически - не в виртуальном, а в реальном мире. Причем это намного безопаснее, так как в реальном мире российская полиция работать почти не умеет.

Пример такого воздействия недавно показали в Красноярске. Во время визита в этот город Владимира Путина местную мэрию закидали бутылками с зажигательной смесью. В прежние времена недовольные горожане, может быть, гневные посты в ФБ написали, но теперь это чревато. А за "коктейли Молотова" никого не поймали. Более того, об этом инциденте несколько дней вообще ничего не сообщалось - местные чиновники ждали, пока Путин уедет из города. Вот такие случаи сейчас, я уверен, станут повторяться намного чаще. Кстати, сейчас по всей России молодые люди сейчас все чаще принялись избивать полицейских, сотрудников ФСБ и прокуратуры. Когда закон о запрете ругани в соцсетях заработает на всю катушку, веселье станет еще более зажигательным.

Владимир Путин тем временем объявил, что его спецслужбы поймали за один лишь год 600 шпионов. По его словам, речь идет о 129 кадровых сотрудниках иностранных спецслужб и 465 их агентах. К этим цифрам есть сразу несколько вопросов. Первый: почему никого из них не судят? По крайней мере, я ничего не слышал о 465 процессах над продавшими Родину россиянами. Во-вторых, непонятно, что они разведывали? Науки в России нет, из экономики осталась только несколько нефтяных и газовых труб с вышками. Армия? Там даже сотрудники ГРУ все свои данные в сеть выкладывают, поэтому никакие шпионы и агенты не нужны. Даже если речь идет о банальных репрессиях, типа сталинских, все равно странно: при Сталине румынских и монгольских шпионов сотнями ловили. Я уже молчу об американских или немецких. В общем, я думаю, что врет тут Владимир Путин. Впрочем, он почти всегда врет.

Иван Яковина, «Новое время»