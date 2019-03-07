Звезда НБА побил рекорд результативности знаменитого Майкла Джордана 7.03.2019, 23:02

Леброн Джеймс

Фото: EFE/EPA

Леброну Джеймсу удалось обойти Майкла Джордана в матче против Денвера, в котором баскетболист набрал 31 очко.

Звездный баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс опередил знаменитого Майкла Джордана по количеству набранных очков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), передает nv.ua.

Леброну Джеймсу удалось обойти Майкла Джордана в матче регулярного чемпионата НБА против Денвера, в котором баскетболист набрал 31 очко.

Теперь в Леброна Джеймса 32 311 очков, а у Майкла Джордана - 32 292.

34-летний баскетболист занимает четвертую строчку в списке самых результативных баскетболистов за всю истории НБА.

Первое место занимает Карим Абдул-Джаббар (38387), второе - Карл Мелоуин (36928), на третьей позиции остается Коби Брайант (33643).

Поединок, к слову, завершился поражением Лос-Анджелес Лейкерс от Денвера со счетом 99:115.

Ранее Леброн Джеймс побил рекорд результативности Шакила О'Нила.

Леброн Джеймс был признан спортсменом 2018 года по версии международного информационного агентства Associated Press.