На 8 марта в Беларуси объявлено штормовое предупреждение 7.03.2019, 23:11

Оранжевый уровень опасности объявлен из-за сильного ветра.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 марта из-за сильного ветра порывами до 15-20 м/с.

Ожидается небольшой дождь и до 15 градусов тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер прогнозируется юго-западный 6-11 м/с, ночью с порывами до 14 м/с, в утренние и дневные часы на большей части территории - до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля. Днем будет 8-13 градусов тепла, по югу - плюс 14-15 градусов.