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Рейтинг доверия Путину снизился в РФ до нового исторического минимума

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  • 7.03.2019, 23:16
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Рейтинг доверия президенту РФ опустился до 32%. 

Рейтинг доверия президента РФ Владимира Путина продолжил падение, опустившись до 32%. Об этом свидетельствуют мартовские результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Второе и третье место в рейтинге доверия заняли Министр обороны РФ Сергей Шойгу (14,6%) и глава МИД России Сергей Лавров – 13,4%. Лидером по недоверию стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которому не доверяет 24,5% респондентов.

Опрос проводился 25–февраля – 3 марта 2019 года среди 1600 человек.

18 марта 2018 года в РФ прошли президентские выборы. По данным ЦИК России, Путина поддержали 76,69% избирателей.

В январе 2019 года рейтинг доверия Путина упал до 33,4%, достигнув исторического минимума.

У власти в России Путин находится с 2000 года. Он занимал должности президента и премьер-министра страны.


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