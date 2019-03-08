Суд приговорил Пола Манафорта к трем годам и 11 месяцам тюрьмы 2 8.03.2019, 8:05

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Пол Манафорт

Фото: AP Photo

Бывший глава предвыборного штаба Трампа проведет в тюрьме почти четыре года.

Пол Манафорт будет обязан выплатить штраф в $50 тыс и возместить $24 млн убытков. Обвинение запрашивало для него 24 года лишения свободы

Суд в Вирджинии приговорил бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа к 3 годам и 11 месяцам тюремного заключения за налоговое и банковское мошенничество, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Манафорт совершил «неоспоримо серьезные» преступления и удивительно, что он не выразил сожаления за участие в противоправных деяниях, заявил судья Томас Селби Эллис. Он предположил, что Манафорт украл более $6 млн у налогоплательщиков и назвал это «кражей денег у всех, кто платит», сообщает CBS.

Защита Манафорта настаивала, что предъявленные ему обвинения выходят за рамки мандата спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведет расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Адвокаты считают, что требуя длительного заключения обвинение пытается надавить на бывшего главу предвыборного штаба Трампа и заставить его «предоставить компрометирующую информацию».

Мюллер требовал для Манафорта наказание в виде 24 лет тюремного заключения. Спецпрокурор отметил, что обвиняемый совершил множество преступлений и не должен получить снисхождения из-за того, что признал вину.

«Он как не признал ее своевременно, так и не пошел на полное и честное сотрудничество», — говорится в поступивших в суд документах спецпрокурора. Мюллер также указал, что Манафорт так и не выплатил $6 млн налогов о которых идет речь в деле против него.

Манафорта задержали в 2017 году, помимо финансовых преступлений его обвинили в отказе в регистрации иностранным агентом и препятствовании правосудию. Он пошел на сделку со следствием, согласившись выплатить $22 млн и сотрудничать с Мюллером. Однако, в декабре 2018 года спецпрокурор заявил, что Манафорт лгал о своих связях с администрацией Трампа и полученных платежах.

Летом 2018-го присяжные признали Манафорта виновным в сокрытии банковских счетов, уклонении от налогов. После этого он заключил сделку со следствием, в нарушении которой его и обвинил Мюллер.

На следующей неделе суд в Вашингтоне огласит Манафорту другой приговор, по обвинениям в работе иностранным агентом и отмывании денег. Следствие считает, что он отмыл более $30 млн, когда работал на бывшего президента Украины Виктора Януковича.