Андрей Санников: Мы добьемся реальных перемен 8 8.03.2019, 8:13

3,626

Андрей Санников

Лидеру «Европейской Беларуси» - 65 лет.

Накануне юбилея руководитель гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидат в президенты страны, бывший заместитель министра иностранных дел, политзаключенный и основатель гражданской инициативы «Хартия'97» Андрей Санников ответил на вопросы сайта Charter97.org.

- Андрей Олегович, поздравляем с юбилеем. Вас не так просто застать на месте. Вы же только что вернулись из Германии?

- Да, ездил выступать с лекцией в университет бундесвера, который находится в Мюнхене. Это один из двух крупнейших армейских университетов Германии, где обучается порядка 4 000 студентов. Пригласил меня Рабочий комитет по политике безопасности университета немецких вооруженных сил.

Тема лекции была достаточно интересной для меня «Движение в обратную сторону: Беларусь как пример появления репрессивных режимов на территории бывшего Советского союза». Университет — это режимное учреждение, поэтому там в основном были военные.

- О чем была лекция?

- О том, как произошел откат от первоначального курса на демократию и Европу к тому, что мы имеем сегодня в Беларуси, как это происходило в других бывших советских республиках, что было в Украине, что происходит в России.

- Сейчас все чаще вспоминают так называемый «Мюнхенский сговор» 1930 годов прошлого века. Осознают ли военные угрозы повторения этого сценария с учетом политики Запада в отношении режима Путина?

- Молодые люди выросли уже после распада Советского союза, поэтому им интересно было узнавать историю, которую я видел своими глазами. Безусловно, они изучают ситуацию как курсанты университета государства-члена НАТО и понимают те опасности, которые связаны с Кремлем и с лукашенковским режимом, потому что НАТО четко определяет, что территория Беларуси благодаря Лукашенко отдана в военную аренду России. Не только территория, но и армия Беларуси.

И курсанты, и преподаватели слушали с интересом. Отрадно, что их интересовало будущее Беларуси: какие реформы необходимы, как могут выстраиваться отношения с нашими соседями.

- Беларусь возвращается в европейскую повестку дня?

- К сожалению, это один из нечастых случаев, когда Беларусь становится предметом обсуждения, редкая возможность рассказать молодым специалистам, курсантам о ситуации в стране. Очень хорошо, что были студенты различных факультетов. Жаль, что пока Беларусь не занимает приоритетное место в международной повестке дня, тем не менее нужно пользоваться любой возможностью рассказать и о стране, и о сегодняшней ситуации. Многого в Европе просто не знают.

Меня порадовало, что в итоге пришли к обсуждению будущего Беларуси — демократического, не диктаторского. Общий язык мы нашли сразу — там понимают угрозу со стороны Беларуси как военного плацдарма России.

- Как вы оцениваете перспективы демократических сил с учетом предстоящих в Беларуси президентских и парламентских кампаний?

- Я думаю, что если будет мобилизация людей, которые с трудом терпят этот режим, то мы сможем добиться реальных перемен. Но надо понимать, что дана отмашка массированной кампании дезинформации внутри Беларуси и за ее пределами, в которой будут задействованы имеющиеся фейковые фигуры и организации, на первых страницах «независимой» прессы уже появились предатели и стукачи.

Но такими штучками ВВП не увеличишь, это не улучшит жизнь людей, не увеличит ни пенсии, ни зарплаты. А вот изменение ситуации сразу же улучшить и качество жизни, и повысит ее уровень. Поэтому надо постараться общими усилиями изменить ситуацию в ближайшее время.

- То есть шанс есть?

- Шанс, безусловно, есть, потому что 25 лет прошли под знаком обогащения небольшой группки людей во главе с Лукашенко и ухудшения жизни всех остальных.

- Вы через многое прошли в последние годы ради Беларуси: тюрьму, пытки, вынужденную эмиграцию. Что вам давало силы?

- Вера в принципы, вера в семью, вера в друзей. Мы живем в Беларуси ненормальной жизнью, нужно добиваться того, чтобы эта жизнь стала нормальной.

Я просто не вижу другого способа жизни. Я вижу, что происходит даже с близкими людьми, когда-то друзьями — я не смог бы так жить. Когда живешь лживыми представлениями об окружающем мире и вынужден предавать всех и прогибаться под всех — это же невозможно. Не представляю, как мои бывшие коллеги сегодня обслуживают этот режим, превратившись из дипломатов в пропагандистов.

- Как будете отмечать юбилей?

- Я себе сделаю подарок — отключусь от всех каналов связи на сутки. Почему? Потом расскажу. У меня есть план на этот день. Обещаю потом в Фейсбуке о сообщить о том, насколько он удался.

- Вы счастливый человек?

- Не совсем, потому что живу не на родине. Но в остальном — да.

- Желаем вам скорейшего возвращения домой.

- Спасибо!

Лекция Андрея Санникова в университете бундесвера в Мюнхене.

Лекция Андрея Санникова в университете бундесвера в Мюнхене.

***

Если вам понравилась статья, Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com