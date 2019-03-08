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Испанки встретили 8 марта митингом с кастрюлями и сковородками

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  • 8.03.2019, 8:49
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Фото: REUTERS/Susana Vera

Участницы акции призывали к большему гендерному равенству и отстаиванию женщинами своих прав.

В ночь на Международный женский день 8 марта несколько сотен женщин вышли на центральную площадь столицы Испании Мадрида, громко стуча в кастрюли и сковородки.

Об этом сообщает Reuters.

Большинство участниц акции были одеты в одежду фиолетового или пурпурного цветов, которые стал международным символом борьбы за права женщин. Многие женщины несли плакаты с надписью “Сестра, я верю в тебя”.

Таким образом испанки призывали к большему гендерному равенству и отстаиванию женщинами своих прав.

Более крупные митинги и акции ожидаются в Испании в течение всего 8 марта. Всплеск активности феминисток связан с ростом популярности новой крайне правой партии Vox, которая, согласно опросам общественного мнения, впервые получит места на парламентских выборах 28 апреля. Ее руководство открыто призывает к отмене принятых в Испании законов о гендерном насилии. В то же время за защиту прав женщин выступают левые партии, в томи числе социалисты во главе с премьер-министром Педро Санчесом.


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