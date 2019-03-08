Бесхозный рюкзак переполошил Витебск

Бесхозный рюкзак переполошил Витебск3
- 8.03.2019, 8:57
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Саперы нашли в нем женские вещи и студенческие конспекты.
В Витебске возле "Макдональдса" нашли бесхозный рюкзак, сообщила БелТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.
О подозрительном рюкзаке, лежавшем возле мусорных баков, вчера около 19.00 в милицию сообщил прохожий. На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители, расчеты МЧС, скорой помощи и саперы.
Территория была оцеплена, однако эвакуация людей и персонала из здания кафе не проводилась. После обследования зоны и расположенной в ней находки с помощью служебной собаки и саперов рюкзак был вскрыт.
В нем оказались женские вещи и студенческие конспекты. В настоящее время он передан в Октябрьский РОВД. Хозяйка имущества разыскивается. Оцепление было снято около 21.00.