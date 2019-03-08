Навстречу весне: как помочь организму восстановить силы 1 8.03.2019, 9:01

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Весной стоит изменить рацион и привычки.

Когда на небе появляется теплое cолнце, а сугробы начинают сменяться первой зеленью, организм больше всего нуждается в нашем внимании – запасы витаминов уже истощены, а холод и недостаток света не слишком хорошо сказываются и на состоянии, и на настроении. 7mednews узнали, как встретить весну с улыбкой.

Начало весны – самое время для уборки. Конечно, тратить на это целый день совсем не хочется, но, как считают психологи, лучше всего сделать уборку за один день и тогда на следующее утро вы проснетесь «в новом мире», а еще появится весомый повод похвалить себя – хорошее настроение обеспечено.

Нужно убрать все зимние вещи, которые вы уже не будете носить. Возможно, заодно вы разберете многолетние завалы и избавитесь от лишнего хлама. Не лишним будет освежить пространство какой-нибудь новой интересной вещью, например, симпатичной вазочкой или яркими салфетками. Если ни у кого из домочадцев нет аллергии, можно купить ароматные травы или специальные ароматизированные саше из натуральных ингредиентов – ваше жилище сразу «обновится» и станет уютнее.

Сбросить зимнюю хандру помогут активные выходные. Вы можете выбрать что угодно по своему вкусу: выбраться с семьей за город, встретиться со старыми друзьями, устроить шумную вечеринку или романтический выходной вдвоем. Главное – организовать день так, чтобы он был интересным и насыщенным новыми впечатлениями.

Весной стоит изменить рацион. Постарайтесь кушать поменьше сладостей и жирной пищи. Восполнить дефицит витаминов вам помогут различные виды капусты, шпинат, зелень, листья салата, авокадо. Для мясных блюд лучше всего подойдут курица, кролик, индейка, а также не забывайте о рыбе и морепродуктах. В качестве десерта выбирайте горький шоколад, цитрусовые и бананы, изюм, чернослив, курагу, финики. Это поможет вам не только восстановить силы, но и сбросить набранные за зиму килограммы.