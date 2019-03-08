США обвиняют Гульнару Каримову во взяточничестве и отмывании денег 5 8.03.2019, 9:17

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ГУЛЬНАРА КАРИМОВА

За многомиллионные взятки она помогала телекоммуникационным компаниям выйти на узбекский рынок.

Власти США обвинили дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову и бывшего руководителя дочерней компании МТС в Узбекистане ООО "Уздунробит" Бехзода Ахмедова во взяточничестве и отмывании денег на сумму 865 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Нью-Йорка в четверг, 7 марта, пишет dw.com.

Обвинение считает, что в начале 2000-х годов Ахмедов и Каримова вступили в сговор, согласно которому Ахмедов должен был добиваться взяток от телекоммуникационных компаний, которые пытались выйти на рынок Узбекистана, а дочь экс-президента должна была использовать свое влияние на власти страны, чтобы помочь компаниям получить выгодные предложения на этом рынке.

Телекоммуникационные концерны признали свою вину

Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) с 2014 года проводили расследование в отношении трех компаний, торговавшихся на фондовых биржах США. Речь идет о российских компаниях "Вымпелком" (сейчас - Veon Ltd.) и МТС, а также шведской Telia Company AB (до переименования TeliaSonera). По данным расследования, в частности, "Вымпелком" и МТС использовали сеть подставных компаний и фиктивных контрактов о консультационных услугах, чтобы предоставлять взятки близким родственникам президента Узбекистана Ислама Каримова в обмен на доступ к телекоммуникационному рынку страны.

6 марта компания МТС сообщила о заключении мирового соглашения с американскими регуляторами, согласно которому она выплатит штраф в размере 850 миллионов долларов. Ранее аналогичные решения приняли и другие фигуранты расследования. В феврале 2016 года "Вымпелком" договорился об условиях мирового соглашения с властями США по делу, выплатив 795 миллионов. В сентябре 2017 года Telia объявила, что выплатит штраф 965 миллионов США и Нидерландам.