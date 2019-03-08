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Синоптики рассказали о погоде на 8 марта

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  • 8.03.2019, 9:26

Максимально воздух прогреется в середине дня.

В пятницу, 8 марта, погоду на территории республики будут формировать малоактивные атмосферные фронты и теплая воздушная масса.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдет дождь.

Ветер юго-западный: утром и днем сильный порывистый.

Максимально воздух прогреется в середине дня до +8..+13°С (по югу – до +14..+15°С).

Атмосферное давление существенно не изменится.


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