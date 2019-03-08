Синоптики рассказали о погоде на 8 марта

Синоптики рассказали о погоде на 8 марта2
- 8.03.2019, 9:26
Максимально воздух прогреется в середине дня.
В пятницу, 8 марта, погоду на территории республики будут формировать малоактивные атмосферные фронты и теплая воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдет дождь.
Ветер юго-западный: утром и днем сильный порывистый.
Максимально воздух прогреется в середине дня до +8..+13°С (по югу – до +14..+15°С).
Атмосферное давление существенно не изменится.