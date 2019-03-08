Жесткая посадка для Путина 5 Ноа Шнайдер, The Economist

8.03.2019, 9:42

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Фото: EPA

В России события всегда происходят, когда календарь пуст.

В свой третий президентский срок с 2012 по 2018 год Владимир Путин возглавил российский пантеон. Аннексия Крыма превратила его из обычного земного президента в символ возрождения России на мировой арене. Его рейтинги одобрения перемахнули за 80 % и закрепились там, несмотря на ужасающую рецессию. В конце 2016‑го один кремлевский социолог отметил в беседе с The Economist, что президент стал “харизматичным лидером прометеевского типа: полубогом, титаном, который принес людям огонь”.

В ходе четвертого срока в 2019 году Путин снова начнет выглядеть простым смертным. Величие в геополитической игре уступит место суровым реалиям повседневной жизни с застоем в экономике и растущими социальными проблемами. Эта метаморфоза уже началась. Хотя рейтинг одобрения не может считаться мерилом истинной поддержки Путина, учитывая его контроль над средствами массовой информации и устранение политических конкурентов, он все же отражает некоторые тенденции. Его рейтинг одобрения упал с около 82 % сразу после переизбрания в марте 2018‑го до 67 % в сентябре — самого низкого показателя с момента аннексии Крыма. Рейтинг доверия также снизился: с 60 % в начале 2018 года до 39 % в сентябре.

Самой очевидной причиной стало предложение правительства увеличить возраст выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Надеясь избежать общественного недовольства, Кремль попытался дистанцировать Путина от этого решения. Тот даже заявил, что женщины должны выходить на пенсию в 60 лет. Но без толку: протесты вылились на улицы и эхом отозвались на избирательных участках осенью 2018‑го. В четырех регионах поддержанные Кремлем кандидаты от правящей партии проиграли губернаторские выборы сторонникам оппозиции — редкость для российской “управляемой демократии”.

По мере постепенного внедрения пенсионной реформы в 2019 году ситуация будет ухудшаться. Пессимизм в отношении вектора развития страны растет. Экономика России будет стагнировать, а рост ВВП составит менее 2 %.

Поскольку осадок после отравления Сергея Скрипаля в Британии еще не осел, а расследование Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в 2016‑м набирает обороты, усиленные санкции Запада окажут негативное влияние на рубль и уменьшат инвестиции. Чтобы противостоять инфляционным процессам, центробанку придется удерживать высокие процентные ставки.

Ранее авантюризм во внешней политике и призрачные враги за рубежом помогли Владимиру Путину получить общественную поддержку. Но сохранять ее на прежнем уровне будет все сложнее. Эйфория от аннексии Крыма улеглась. Россияне устали слушать о войне в Сирии. Социологи отмечают недовольство внешней политикой: большинство людей хотят, чтобы их лидеры сосредоточились на внутренних проблемах. У Кремля может возникнуть соблазн отвлечь людей войной с “пятой колонной” у себя дома. Репрессии против молодых активистов и пользователей социальных сетей, участившиеся в 2018 году, могут усилиться еще больше.

Все это будет разворачиваться на фоне подготовки к постпутинской России. К 2024‑му Путин должен решить, хочет ли он поиграть с конституцией, чтобы остаться еще на один срок, и если нет, то как и кому он планирует передать власть.

На первый взгляд 2019 год кажется небольшим шагом на данном пути: это год после выборов, без важных политических дат. Но бывший кремлевский советник Глеб Павловский замечает: “В России события всегда происходят, когда календарь пуст”.

Ноа Шнайдер, The Economist (перевод — nv.ua)