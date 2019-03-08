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Ученые вычислили массу Млечного Пути

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  • 8.03.2019, 9:44
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Вычисления были осуществлены на основе объединения данных, полученных от миссии телескопа ESA Gaia.

Европейскому космическому агентству (ЕКА) удалось определить приблизительную массу Млечного Пути — то есть Галактики, в которой находится Земля, Солнечная система и все отдельные звезды. Согласно данным ученых, вычисленная масса равна 1,5 триллиона солнечных масс. Об этом говорится в распространенном ЕКА в четверг заявлении, пишет segodnya.ua.

Вычисления были осуществлены на основе объединения данных, полученных от миссии телескопа ESA Gaia и наблюдений, проведенных с помощью космического телескопа Hubble. Предыдущие вычисления, проведенные астрономами различных стран, указали на массы от 500 миллиардов до 3 триллионов масс Солнца.

Как отмечается в заявлении ЕКА, столь сильное различие в оценках "в основном связано с разницей в методах вычисления распределения в Галактике темной материи, на которую приходится ее 90% массы". Поскольку темная материя не испускает электромагнитного излучения и напрямую не взаимодействует с ним, это затрудняет или даже делает невозможным ее прямое наблюдение.

Непосредственно масса планет составляет лишь небольшую часть массы Млечного Пути, отмечают астрономы ЕКА. Они сообщают, что в этой связи вычисления были ими произведены методом, основанным на измерении скоростей шаровых скоплений — плотных звездных групп, которые вращаются вокруг спирального диска Галактики на большом от него удалении.


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