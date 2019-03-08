Одна из самых красивых дальнобойщиц в мире: «У меня веселая работа» 19 8.03.2019, 9:54

6,187

Фото: angelica.larsson/instagram

В Швеции работодатель не откажет претендентке на вакансию водителя только из-за того, что она женщина.

Белокурая красавица из Швеции — 28-летня Анжелика Ларссон — уже семь лет работает дальнобойщицей. В перерывах между рейсами она с удовольствием позирует на камеру! Девушка рассказала auto.tut.by о своей жизни, работе и мечтах.

Анжелика Ларссон (Angelica Larsson) живет недалеко от Стокгольма. Водительские права она получила в 21 год и сразу начала работать водителем грузовика. Некоторые наверняка посчитают выбор девушки странным: существует стереотип, что эта профессия требует большой физической силы. А Анжелика хоть и спортивная, и стройная, но очень миниатюрная — рост всего 154 см.

— Семья поддержала мой выбор, — рассказывает девушка о выборе профессии. — Сейчас я умею управлять всеми видами вилочных погрузчиков, колесным погрузчиком, грузовиком с полуприцепом, обычным легковым автомобилем.

Красавица работает в компании Skellefteå lastbilsstation. По ее словам, в Швеции у женщины нет проблем с тем, чтобы устроиться водителем большегруза.

— У нас стараются создавать равные условия для трудоустройства мужчин и женщин, так что в наше время девочкам легко устроиться на такую работу. Работодатель не откажет претендентке на вакансию водителя только из-за того, что она женщина. Скорее всего, встретят ее тепло.

Анжелика говорит, что в Швеции каждый пятый водитель грузовика — женщина, и с каждым годом их становится все больше. Работа водителей грузовиков — и мужчин и женщин — в компании оплачивается одинаково.

Пока девушка выполняет только по родной Швеции, но в будущем она хотела бы больше ездить по Европе. Кстати, Анжелика не только перевозит грузы, но и сама занимается погрузкой и разгрузкой полуприцепа.

— Помню, когда я только пришла работать, меня оставили одну на погрузке: надо было загрузить вилочным погрузчиком разные вещи. Я не знала, как это делать, поэтому было тяжело, — вспоминает Анжелика. — Сейчас я справляюсь с этим легко. Сама могу разобраться с небольшими техническими неисправностями, если для этого есть все необходимые инструменты. Если проблема большая, то за помощью мы обращаемся в мастерскую.

На работе Анжелика всегда с макияжем. Во время остановок и между рейсами девушка любит играть в World of Warcraft, заниматься в тренажерном зале и фотографироваться. Снимки девушка добавляет в инстаграм, где их с удовольствием «лайкают» подписчики и оставляют под ними комплименты хозяйке аккаунта. В интернете девушку называют «самым красивым водителем грузовика в мире».

— Я не думаю, что это так, — смеется лестному отзыву о себе Анжелика. — Но думаю, что быть девчонкой в этой работе — весело. Так и было с самого начала моей работы. Мне действительно нравится все, что я делаю, поэтому для себя я вижу это как вызов и проверку на прочность.

Девушка не удивлена сообщению о том, что в Беларуси женщин-дальнобойщиц можно пересчитать по пальцам.

— Везде разные условия и женщины выглядят по-разному, — рассуждает Анжелика. — Но у нас в Швеции, да и вообще в Европе, располагают такими хорошими технологиями, что с ними наша работа становится намного проще.

Сейчас девушка предана своей профессии, но не исключает, что в будущем займется чем-нибудь попроще, нежели вождение грузовика.

— Моя самая большая мечта, связанная с работой, — путешествовать по миру с операторской командой и делать свое собственное шоу.