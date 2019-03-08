закрыть
8 марта 2019, пятница, 12:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

ЦИК Украины сняла с выборов троих кандидатов

2
  • 8.03.2019, 10:06
  • 1,248
Фото: Левый берег

Отменена регистрация кандидатов, подавших соответствующее заявление.

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатов в президенты журналиста Дмитрия Гнапа, нардепов Евгения Мураева и Дмитрия Добродомова. Соответствующие решение принято на заседании ЦИК ночью 8 марта, передает Укринформ.

7 марта Мураев снял свою кандидатуру в пользу нардепа, кандидата в президенты Александра Вилкула. Добродомов заявил, что снимается с выборов в пользу лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко

Теперь на пост президента официально баллотируются 39 кандидатов (изначально были зарегистрированы 44).


популярное за неделю

Мнение

Карикатура на СССР
Карикатура на СССР Игорь Яковенко
Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман
Большая стирка
Большая стирка Ирина Халип