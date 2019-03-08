Домрачева свозила Бьорндалена в город детства 12 8.03.2019, 10:18

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На биатлонном стадионе чемпионка расплакалась.

Лучшую биатлонистку в истории Беларуси некоторые россияне считают своей – и у них есть на это основания. Хоть Дарья Домрачева и родилась в Минске, однако большую часть детства и всю юность провела в России – в городке Нягань, что в 300 километрах от Ханты-Мансийска, пишет «Трибуна».

Семейство Домрачевых перебралось туда, когда дочке было 4, а возвращение в Беларусь состоялось только в районе Дашиного 18-летия. Именно в Нягани будущая олимпийская чемпионка встала на лыжи и получила биатлонное образование.

На днях Домрачева, завершившая в прошлом году карьеру, побывала на малой родине. От Минска это очень далеко – 3127,5 км, то есть больше 40 часов на машине. Примерно столько же ехать до Мадрида. В Нягань Дарья пожаловала не одна. С ней были муж Уле Эйнар Бьорндален и мама Лариса Алексеевна. Поездка вышла очень трогательной. В какой-то момент биатлонистка даже расплакалась.

2 марта Дарья и Уле должны были участвовать в забеге «Лыжня России», но из-за того, что их лыжи не успели доставить вовремя в город, только поприветствовали горожан, пришедших на старт.

Встреча с няганьцами прошла на лыжно-биатлонном стадионе – родном для Домрачевой.

Выступив перед публикой, спортсменка даже неожиданно для себя разрыдалась. Теплый прием местных жителей тронул белоруску до глубины души. Это было очень эмоционально.

Молодые чемпионы получили награды из рук более опытных чемпионов.

Ради Домрачевой на спортивное мероприятие подтянулись и местные чиновники, включая градоначальника.

Бьорндален увидел трассу, на которой его супруга оттачивала мастерство и закладывала базу для будущих успехов. Поначалу по ней пришлось гулять пешком, а не на лыжах.

После доставки инвентаря намерение удалось осуществить. «Самым большим желанием было прокатиться по трассе, где было проделано столько работы над собой и показать её Уле», – признавалась Дарья.

На следующий день звездную пару встречали на местном ТК «Югория».

Дарья рассказала, что до сих пор считает Нягань своей родиной. «Основные эмоции нахлынули на меня на биатлонном стадионе. <...> Благодарю судьбу, что большую часть детство провела именно здесь». Бьорндален рассказал, как он забавлял женскую сборную Беларуси во время последней Олимпиады.

Ну и, конечно, не обошлось без экскурсии по местам детства. Дарья показала мужу двор, в котором росла и прожила несколько лет.

Дашу ждали с белорусским флагом и звали в гости.

Бьорндален на фоне подъезда.

Родной дом, где на пятом этаже жила спортсменка.

На первом этаже похожего дома Домрачева провела первые четыре месяца после переезда из Минска.

Школа №6, где училась Домрачева. Это вид на неё из окна квартиры, в которой жила Домрачева.

Школьный сад.

В самой школе титулованную спортсменку ждал теплый прием.

Книга отзывов пополнилась звездными строками.

Встреча с учителями.

Так Домрачева подвела итоги путешествия: «В общем, поездка удалась и получилась очень насыщенная. Рада, что наконец, график позволил побывать там, куда планировала свой приезд много лет. Нягань FOREVER!»

Местные СМИ сообщали, что после Нягани Бьорндален и Домрачева отправились в Ханты-Мансийск.