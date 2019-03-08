Трамп и Бабиш выступили за продолжение санкций против РФ
- 8.03.2019, 10:23
Президент США и премьер-министр Чехии выразили поддержку территориальной целостности Украины.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступили за сохранение санкций против России, сообщает ТАСС.
По данным агентства, Трамп и Бабиш заявили о намерении продолжать санкционное давление на Россию.
Как отмечается, лидеры также выступили в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
При этом Трамп и Бабиш условились активизировать сотрудничество между странами.