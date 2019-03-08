закрыть
8 марта 2019, пятница, 12:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Трамп и Бабиш выступили за продолжение санкций против РФ

  • 8.03.2019, 10:23
Фотo: gazeta.ru

Президент США и премьер-министр Чехии выразили поддержку территориальной целостности Украины.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступили за сохранение санкций против России, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Трамп и Бабиш заявили о намерении продолжать санкционное давление на Россию.

Как отмечается, лидеры также выступили в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

При этом Трамп и Бабиш условились активизировать сотрудничество между странами.


популярное за неделю

Мнение

Карикатура на СССР
Карикатура на СССР Игорь Яковенко
Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман
Большая стирка
Большая стирка Ирина Халип