В Литве бум рынка недвижимости: продажи бьют рекорды 3 8.03.2019, 10:26

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Цены уже превысили уровень «золотых лет».

В феврале 2019 года в Вильнюсе продали 938 квартир и это на 45% больше, чем год назад, в Каунасе – 409, что на 15,9% больше. Кроме того, оба города побили рекорд за всю историю фиксации данных о продажах квартир, с 1998 года. Общий объем продаж жилья в Литве с февраля 2018 вырос на 20,3%, сообщает delfi.lt.

Средняя стоимость квадратного метра жилья поднялась до 1707 евро и это тоже исторический рекорд для Литвы. К примеру, в «золотые годы» – 2007 и 2008 годах – цены были 1577 и 1591 евро соответственно.

Аналитик компании Inreal Робертас Жулпа рассказал, что сравнительно с «золотыми годами» выросли цены только нового жилья. Если сравнить стоимость квартир по классам, то получится, что эконом-класс в январе 2008 года стоил 1732 евро за метр, в январе 2019 – 1434 евро. Средний класс – 2329 и 1904 евро, а класс люкс – 3397 и 3068 евро соответственно.

По словам эксперта, у недвижимости в Литве еще есть резерв для роста. Кроме того, большая конкуренция в этой сфере не дает ценам расти. Компании идут по пути снижения своих доходов, конкурируя в первую очередь по ценам.

Это повышает доступность жилья, а его продажи продолжат расти. По словам экспертов, цены тоже будут расти, но незначительно.