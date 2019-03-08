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Ученые нашли древние сокровища цивилизации майя

  • 8.03.2019, 10:48
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В Мексике археологи обнаружили около двухсот древних артефактов в хорошем состоянии, принадлежавшим древним майя.

Среди находок - керамические сосуды для благовоний, контейнеры для измельчения пищи и кувшины, пишет The New York Times (перевод - socportal.info).

Предметы были найдены в пещере Баламку («Пещера Бога Ягуара») под Чичен-Ица — древним городом майя на севере полуострова Юкатан. Баламку является частью сети водных пещер с сенотами — воронками, которые, согласно верованиям коренных американцев, являлись воротами в подземный мир, населенный сверхъестественными существами. Некоторые из артефактов изображали Тлалока, бога дождя и плодородия, которого под разными именами почитали разные культуры, включая майя, ацтеков, сапотеков и миштеков.

Вероятно, артефакты использовались для жертвоприношения и были вместилищами для пищи, включая мясо животных и семена, а также драгоценных и полудрагоценных камней. По словам археологов, последующие исследования помогут узнать больше о том, какую роль водные пещеры играли для жителей Чичен-Ица и как развивались взаимоотношения майя с другими цивилизациями Мезоамерики.

Ученые надеются, что им удастся найти подземный проход к храму Кукулькана, расположенной менее чем в трех километрах от пещеры. Сооружение представляет собой многоступенчатую пирамиду высотой 24 метра, построенную в честь божества, являющегося аналогом ацтекского Кетцалькоатля. Известно, что на глубине 20 метров под основанием храма находится карстовое подземное озеро, куда ведет колодец внутри пирамиды.


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