«Отдал 80 рублей»: Как изменились цены на цветы перед праздником 8 8.03.2019, 10:58

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Минчане рассказали, сколько потратили на букеты.

В преддверие 8 марта Минск превратился в сплошной цветочный базар. Тюльпанами, мимозами, розами, крокусами и нарциссами торгую повсюду: на остановках общественного транспорта, в переходах, возле магазинов. Tut.by изучил ассортимент цветов, узнал, что почем продают и подняли ли цены продавцы перед праздниками.

«Да попробуйте на холоде целый день постоять — руки-ноги коченеют»

Утром 7 марта журналисты первым делом отправились на Комаровский рынок, чтобы изучить ассортимент и цены на одной из самых больших торговых площадок города. Близость 8 марта начала ощущаться еще в переходе на подходе к рынку. Торговцы-нелегалы заняли чуть ли ни все свободное пространство коробками и импровизированным прилавками с разноцветным тюльпанами. Цены начинались от 1,5 рубля за самые, как говорят в народе, квелые, цветы и заканчивались 2,5 рублями за крепкие и мясистые. За мелкий опт многие из продавцов давали скидку. Люди берут.

На Комаровке тоже все завалено тюльпанами. Только качество цветов получше и выбор пошире. Цены примерно такие же, как и в переходе. Стандартный тюльпан стоит 1,5 — 2 рубля. А вот за 2,5 можно купить пионовидные тюльпаны — они махровые, а края лепестков будто гофрированные.

Во многих местах продают мимозу.

— Цена зависит от величины веточки, — поясняет один из продавцов этих цветов. — Мелкие за 1,5 рубля продаю. Более пышные — за 2, а самые пушистые за 2,5−3 рубля. Где-то тут, люди говорили, и по 4 рубля за ветку мимозу видели.

В нескольких местах есть розы по цене от 2 рублей. Также продают гвоздки в горшочках по 5 рублей, крокусы, гиацинты в среднем тоже по 5.

К слову, объявления в интернете об оптовой продаже цветов появились задолго до праздника. Самые дешевые розы предлагали за 2−2,5 рубля за штуку. Те, что покрупнее и на длинных стеблях, был и по 3−3,5 рубля. Тюльпаны в большинстве случаев предлагали по 1 -1,2 рубля. Выходит, что с каждого тюльпана, даже если продавать по 1,5 рубля, продавец имеет 50 копеек.

— Это не так уж и много. Вы же учитывайте расходы на транспортировку, аренду места, упаковочную бумагу или целлофан и т.д. Плюс тем, кто сразу много берет, мы делаем скидку, — поясняет одна из продавцов тюльпанов. - Да попробуйте на холоде целый день постоять — руки-ноги коченеют.

А как идет торговля в цветочных магазинах, которые работают на рынке постоянно? На ряду, где они находятся, не многолюдно, а точнее покупателей совсем нет. Только одинокий продавец зазывает случайных прохожих, обещая, что они найдут у нее самый лучше цветы. Больше чем за неделю до праздников журналисты посмотрели цены в нескольких столичных торговых точках по продаже цветов, в том числе и на Комаровке, чтобы сравнить их с предпраздничными. Тогда одна из здешних продавцов говорила, что цветы у них перед праздниками не дорожают, наоборот, они снижают цены из-за большой конкуренции. В этот раз не снизили, но и не подняли. Хризантемы по-прежнему стоят по 5 рублей за ветку, розы от 2 рублей за штуку. Тюльпаны по 2 рубля. Гиацинты продают по 3 штуки в одном горшке по 13 рублей.

«Возле метро у продавцов сплошные акции, но при этом цены выше, чем на Комаровке»

Почем же цветы продают возле остановок. На Уручье возле метро у продавцов сплошные акции, но при этом цены выше, чем на той же Комаровке. «Крокусы -3 вазона -15 рублей, 1 вазон — 5 рублей. Гиацинты — 3 вазона — 20 рублей. Тюльпаны — 1 штука -2 рубля (2,5 зачеркнуто). Примула — 1 штука — 8 рублей. Нарциссы — 10 рублей», написала на листе бумаги одна из продавцов и наклеила на стол с цветами. У соседей цены есть и ниже — 1,8 рубля за тюльпан.

В Серебрянке возле остановок тоже почти везде тюльпаны продают по 2 рубля за штуку. Но не везде они одинаковые. В некоторых местах цветы на длинных тонких стебельках, поэтому неизвестно, сколько они простоят.

На крыльце ЦУМа тоже торгуют тюльпанами по 1,5 рубля за штуку.

Заглянули журналисты и в большой магазин цветов на Долгиновском тракте. Выбор там огромный от тюльпанов и стандартных роз до пионов, лимониума, гербер и прочих растений, названия которых сложно запомнить. Знакомые, которые посоветовали туда зайти, сказали, что этот магазин не из дешевых. Однако цены здесь приятно удивили.

Тюльпаны здесь стоят по 1,5 рубля за штуку, веточка кустовой розы от 4,9 рубля. Кстати, букет из 5 таких веточек стоит 23,3 рубля. Выглядит вполне прилично. Для сравнения в цветочном в торговом центре «Глобо» не слишком пышная ветка кустовой розы стоит - 6 рублей. Пионы продают по 15,4 рубля, лимониум по 3,67, ранункулус по 8,64 рубля.

Есть в продаже и различные букеты. Охапка хризантем стоит 33,75 рубля, букет из 19 крупных роз — 41,23 рубля, из роз с декоративными веточками — 26,6 рубля. Магазин перед праздником цены также не повышал.

Дальше журналисты отправились на железнодорожный вокзал, где в переходах цветами торгует «ДорОрс». Под вечер здесь остались одни розы. Самые неприглядные стоят 1,9 рубля. Цены на симпатичные и крупные цветы начинаются от 2,6 рублей. Цены перед праздником здесь тоже не повышали.

— Нет, мы никогда не повышаем цены, это все какие-то мифы, — спокойно ответила продавец цветов одной из торговых точек. — Вы сами видите сколько торгующих, конкуренция огромная. Если мы повысим цены, к нам никто не пойдет.

Однако перед 1 сентября в прошлом году, когда журналисты делали обзор цен, одна из продавцов «ДорОрс» все-таки обмолвилась о повышении цен.

— Да, у нас цветы всегда перед праздниками немножко дорожают, — сказала нам девушка-продавец. — На этот раз почти в два раза цена поднялась. К примеру, роза 60 сантиметров высотой стоила 1,3 рубля, а теперь 2,3. Но у нас не сейчас цены поднялись, а недели две назад.

Вероятно, и первый вариант цен они сфотографировали уже после повышения.

«Отдал 80 рублей за 3 букета — это со скидкой, считаю, что недорого»

Журналисты поинтересовались у мужчин, сколько они готовы заплатить за цветы для своих дам.

— Я купил мимозы для жены и тюльпаны для дочери, — рассказал пенсионер на Комаровке. — Хотел бы больше букеты купить, но у меня скромный бюджет. Еще же подарки какие-то придумать нужно. С этим я еще не определился. А за цветы я отдал 10 рублей.

Еще один мужчина купил букет из 19 тюльпанов.

— К девушке своей в другой город поеду. Друзья сказали, что здесь самые дешевые цветы, — говорит молодой человек. — Букет мне обошелся в 38 рублей. Взял пушистые тюльпаны, по 2 рубля за штуку. Я студент, подрабатываю, но доход у меня небольшой. Поэтому пока только такой букет.

Цветы к празднику покупают не только мужчины, но и женщины.

— Я маме мимозы купила. Именно эти цветы у меня прочно ассоциируются с 8 марта, — рассказывает одна из покупательниц. — Ветка стоит 2,5 рубля. Я взяла 5 штук. То есть потратила 12,5 рубля. Но это еще не все. Сестре купить хочу орхидею в горшке, у нее их целая коллекция. Планирую уложиться в 20 рублей.

У прилавка с тюльпанами журналисты встретили мужчину, которому продавцы упаковывали три огромных одинаковых букета цветов.

— Это маме, жене и дочке, — пояснил покупатель. — Всем одинаковые. Дочке моей только 3 года, но я думаю, что даже маленьким женщинам приятно получать цветы. По 7 белых и 8 розовых в каждом букете. За все отдал 80 рублей. Это со скидкой. Считаю, что не так уж и дорого, тем более учитывая, что мы дарим цветы женам и мамам не каждый день.