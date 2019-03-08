Как «электронная медицина» в Беларуси стала показухой 6 8.03.2019, 11:11

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Известный экономист проверил, как работает «электронная заявка» в белорусских поликлиниках.

Лев Марголин попытался записаться на массаж в районной поликлинике на сайте учреждения. И вот что из этого получилось. Что из этого получилось - в материале «Салідарнасці».

— Наша страна семимильными шагами двигается к электронному правительству! Вчера решил поискать, где можно сделать платный массаж. Начал с нашей районной поликлиники, — написал Лев Марголин.

Он обрадовался, когда нашел сайт поликлиники, а там — форму электронной заявки.

— Выбираешь необходимые виды массажа, заполняешь свои данные — и вуаля! Перезвонил. Оказалось все не так просто. Девушка с приятным голосом сообщила, что через Интернет они не работают. Так что, очередная показуха, кто-то отчитался о внедрении современных методов обслуживания, — высказался экономист.

Недавно корреспондент «Салідарнасці» на себе испытала, как работает электронная запись на прием к врачу. Выяснилось, что регистрироваться в системе talon.by лучше за несколько дней до болезни, чтобы иметь возможность записаться к врачу через Интернет в случае необходимости. Впрочем, и это не гарантирует, что вы запишетесь к врачу в интернет-регистратуре, даже если талоны будут, и тогда вам придется идти с утра в поликлинику.