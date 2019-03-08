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Помпео о блэкауте в Венесуэле: Мадуро следующий, кого не останется в этой стране

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  • 8.03.2019, 11:22
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Майк Помпео
Фото: Reuters

Венесуэльский диктатор полностью виноват в кризисе в стране.

Государственный секретарь США Майкл Помпео после того, как столица и 20 штатов Венесуэлы остались без электричества заявил о том, что следующее, чего не останется в южноамериканской стране – это диктатора Николаса Мадуро, пишет zn.ua.

Глава американской дипломатии обвинил Мадуров в некомпетентности и в том, что он полностью виноват в отсутствии продовольствия, лекарств и электричества в Боливарианской Республике.

"Отключение электричества и разрушения, причиняющие вред обычным венесуэльцам, не из-за США. Это не из-за Колумбии. Это не Эквадор или Бразилия, Европа или кто-либо еще. Дефицит электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро. Политика Мадуро не несет ничего, кроме тьмы. Нет еды, лекарств. Теперь нет электричества. Дальше не будет Мадуро", - написал Помпео в Twitter.

В четверг Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".


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