Помпео о блэкауте в Венесуэле: Мадуро следующий, кого не останется в этой стране 1 8.03.2019, 11:22

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Майк Помпео

Фото: Reuters

Венесуэльский диктатор полностью виноват в кризисе в стране.

Государственный секретарь США Майкл Помпео после того, как столица и 20 штатов Венесуэлы остались без электричества заявил о том, что следующее, чего не останется в южноамериканской стране – это диктатора Николаса Мадуро, пишет zn.ua.

Глава американской дипломатии обвинил Мадуров в некомпетентности и в том, что он полностью виноват в отсутствии продовольствия, лекарств и электричества в Боливарианской Республике.

"Отключение электричества и разрушения, причиняющие вред обычным венесуэльцам, не из-за США. Это не из-за Колумбии. Это не Эквадор или Бразилия, Европа или кто-либо еще. Дефицит электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро. Политика Мадуро не несет ничего, кроме тьмы. Нет еды, лекарств. Теперь нет электричества. Дальше не будет Мадуро", - написал Помпео в Twitter.

The power outage and the devastation hurting ordinary Venezuelans is not because of the USA. It’s not because of Colombia. It’s not Ecuador or Brazil, Europe or anywhere else. Power shortages and starvation are the result of the Maduro regime’s incompetence. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 8 марта 2019 г.

В четверг Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".