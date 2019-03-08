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Участница отбора к «Евровидению» вступила в спор с жюри из-за песни на белорусском

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  • 8.03.2019, 11:57
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Фото: «Еврорадио»

Жюри посчитало, что песня по-белорусски - «не формат» конкурса.

До финала группа «Аура» считалась одним из теневых фаворитов, пишет nn.by.

Но выступление на белорусском языке, а также танец знаменитой гимнастки Мелитины Станюты не помогли. Всего 55 баллов (7 баллов от Дмитрия Колдуна, по 8 баллов от всех остальных). Зена набрала 69 баллов

«Если мы говорим о конкурсе «Евровидение», а не о конкурсе национального достояния, то должно быть (…) что-то новое. Песня не вызывает никаких ассоциаций с конкурсом «Евровидение», — вынес свой приговор Колдун.

Уже после выступления конкурсанты обычно соглашались с оценками жюри или отмалчивались, но певица Юлия Быкова осталась при своем мнении. Ей напомнили, что по статистике Беларусь на конкурсе чаще представляли певцы, которые пели по-английски. Быкова ответила, что если бы хотела повеселить Европу своим «белорусским английским», то выбрала бы именно этот язык. Но она хотела «дать три минуты красоты и очарования на белорусском». По мнению певицы, если не продвигать песни на белорусском языке, «у нас не будет ровным счетом ничего».


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